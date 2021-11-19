Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı’na geri sayım başladı

Güneş enerjisi sanayisini bilinçlendirmeyi hedefleyen 14’üncü Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı, 7-9 Nisan 2022 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

7-9 Nisan 2022 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ve Voli Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Solarex İstanbul, 14 yılın en büyük katılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyor. Temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini vurgulayan fuar, çevre dostu çözümlerle sektörü bir araya getirecek. Fuar, tüm güneş enerjisi sanayisini bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yurtiçi ve yurtdışı toplam katılımcı sayısının 300’e yakın olduğu fuarda, bine yakın markanın temsil edildiği belirtildi. Fuara çok sayıda profesyonel ziyaretçinin yanı sıra, CEO’lar, STK temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar ve dünya genelinden katılacak alım heyetleri iştirak edecek. Fuarda, güneş enerjisi kaynakları ve güneş enerjisi piyasaları tüm boyutları ile değerlendirilecek. En son gelişmeler ile uygulamalarının pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği fuarda, yeni ürünlerin profesyonel ziyaretçilere sergileneceği bir ortam oluşturulacak.

Ziyaretçi sayısının da aynı oranda artacağının online kayıtlardan anlaşıldığını belirten Solarex İstanbul Proje Müdürü Yasemin Terle, bu yıl ziyaretçi sayısında da rekor katılım beklediklerini ifade etti.

Orta Doğu ve MENA ülkelerinden alım heyetleri İstanbul’da

Fuara özellikle Orta Doğu ülkelerinden yoğun ilgi olduğu belirtildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Yemen, Mısır, Makedonya, Tunus, Sırbistan, Fas gibi ülkelerin yanında Kuzey Afrika ülkelerinden başta olmak üzere toplam 20 ülkeden üst düzey heyetlerin fuarı ziyaret edeceği bildirildi. Fuar süresince gelecek olan alım heyetleriyle milyonlarca dolarlık iş hacmine ulaşılması bekleniyor.

Fuara katılımın ücretsiz olduğu, davetiyelerin solarexistanbul.com adresinden temin edilebileceği açıklandı.