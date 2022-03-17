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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kent esnafına can suyu olması bekleniyor.

Ekonomi 17.03.2022, 10:04
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu olacak

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kent esnafına can suyu olması bekleniyor.

2 yıldır süren pandeminin ardından bu sene 23-27 Mart tarihleri arasında yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla düzenlenecek olan 10’uncu ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın heyecanı tüm kenti sardı. Kentte kebap ve şırdancılar başta olmak üzere tüm esnaf, festivalle işlerin açılmasını bekliyor.

Pandemi nedeniyle online düzenlenen karnavala bu sene yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Pandemi ve global krizler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ise karnavalın can suyu olması bekleniyor.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle 2 yıldır karnaval yapılmıyordu. Karnavalın kent ekonomimize ve esnafımıza büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda beklentilerimiz var. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1 buçuk milyon insan bekliyoruz. Bu da Adanamız için önemlidir. Böyle karnaval, festival ve bayramlar esnafımız için çok önemlidir. Şuanda esnafımız bu karnavalı dört gözle bekliyor. Esnafımız ümitli, heyecanlı” dedi.

"Adana’da lezzet ve şenlik var"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise karnavalın esnafa ilaç gibi geleceğini ifade ederek, “Pandemi ve pandemiden sonra yaşanan global kriz esnafları etkiledi. Şehir dışından gelen insanlar da azalmıştı. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile dileriz ki esnafımızın yüzü güler. Bu karnavalın bizlere ilaç gibi gelmesini bekliyoruz. 23-27 Mart tarihleri arasında Adana’da lezzet ve şenlik var. Hazır bir şekilde vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Esnafta ilk günkü karnaval heyecanı olduğunu aktaran Aydın, “2 yıldır pandemi nedeniyle karnaval yapılamıyordu. Şimdi esnafımızda o ilk günkü heyecan var. Karnavalın da en favori yiyeceği Adana Kebap ve Adana lezzetleri olacaktır” dedi.

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