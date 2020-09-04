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Uluslararası piyasalarda son durum ne?

ABD tarafında tarım dışı istihdam, İşsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisi yer alacak takip edilecek.

Ekonomi 04.09.2020, 09:16
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Uluslararası piyasalarda son durum ne?

3 Eylül 2020 Perşembe günü majör Avrupa endekslerinde zayıf kapanışlar izlenirken, ABD endekslerinde ise genel olarak satış ağırlıklı bir seans yaşandı. Ekonomik verilerin iyi olmasına rağmen uzun süredir devam eden çıkış bugün uzun süredir beklenen kar realizasyonunasahne olurken, Teknoloji hisseleri çıkışta öncü oldukları gibi bugün satışlara da öncü oldular. Teknoloji tarafında gelen satışın olumlu bir tarafı ise teknoloji sektörü ile diğer sektörlerle olan getiri farkının kapanması oldu.Düzeltmenin devam etmesi durumunda 11346 seviyesindeki 20gho. ve 10833 50 gho en önemli destekler. Dow Jones endeksi zayıf çıkışlarına rağmen sert satışlarda S&P 500’e eşlik etti. Dow Jones yılbaşından bu yana aralarında -0,8% kayıpla zayıf performans sergileyen tek endeks konumunda.
Özellikle FAANG hisselerinin ağırlıkları nedeniyle bu hisselerde yaşanan satışlar belirleyici oldu.

ABD tarafında ISM hizmet endeks beklentiye yakın 56.9 olarak gerçekleşti, önceki ay 58.1 olmuştu. Haftalık İşsizlik Başvuruları 950 bin kişi beklenirken 881 bin olarak gerçekleşti. Devam eden başvurlar 13,254 milyon kişiye geriledi. Ticari Denge temmuz ayında -63 Milyar USD açık ile artış gösterdi. Markit Hizmet PMI 54,7 üzerinde 55 ve Kompozit endeks 54,6 ile bir önceki ayın üzerinde oldu. ISM Hizmet 57 beklentisine yakın 56,9 olarak gerçekleşti. Çin tarafında ise özel sektör hizmet PMI verisi 54,1’den 54 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise 49,4’ten 50.8’e yükseldi. Fiyat endeksi de Kasım 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüm ABD borsalarındaki hisse fiyatlarının durumunu gösteren parametrelerden, 52 hafta en düşük ve en yüksek seviyesine ulaşan hisse sayılarına baktığımızda; 52 hafta en düşük seviyesine gerileyen yeni hisse sayısı 166 olduğu görüldü. 16 Mart’ta bu sayı 6840 ile korona virüs etkisiyle tarihi zirvesini yapmıştı. Aynı şekilde 52 hafta en yüksek seviyesine ulaşan yeni hisse sayısının 1045 olduğu görüldü. 17 Ocak’ta bu sayı 1633 ile son 2,5 yılın en yükseğiydi fakat korona virüs etkisiyle 37 hisseye kadar gerilemişti.

S&P 500 endeksinde Teknoloji sektörü öncülüğünde sert satış yaşandı. Teknoloji 5,7%’in üzerinde satış görülürken, Enerji ve altyapı -0,67% ve -1,26%’lik kayıpla ile en az değer kaybeden sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 46% üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki yatay hareket sonrasında Volatilite endeksi VIX de 26,5% artışla 33,60’a ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Facebook -3,8%, Apple -8%, Amazon -4,6%, Netflix -4,9% ve Google -5,1% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında endeksler satış ağırlıklı işlem gördü. İşlem hacimleri son 10 günün ortalamasının yaklaşık 40% üzerinde gerçekleşti. DAX endeksi kuvvetli kayıpla negatif alanda kapatırken, Tüketim hizmetleri -7,9% gerileyerek endeksi en çok aşağı çeken sektörler oldu, en çok kazandıran sektör ise 0,55% ile Tüketim Malları sektörü oldu. Endekste yer alan 9 hisse değer kazanırken 21 hisse de değer kaybetti.

ABD tarafında tarım dışı istihdam, İşsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisi yer alacak takip edilecek.

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