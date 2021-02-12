Uluslararası piyasalarda Son durum ne?
ALB Forex araştırma ekibi, günlük endeks ve emtia bülteni hazırladı.
ABD
San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisindeki toparlanmanın yılın ikinci yarısında hızlanacağı
beklentilerine rağmen, ABD merkez bankasının bu yıl tahvil alım teşvikinden geri çekilme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi
AVRUPA
Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı Kış Dönemi Ekonomi Tahmini raporunda, 2021 büyüme tahmini yüzde 4 2 'den yüzde 3 8 'e indirirken 2022 için
büyüme tahminini yüzde 3 'ten yüzde 3 8 'e çıkardı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic İngiltere Kabine Ofisi
Bakanı Michael Gove'a yazdığı mektupta ticarette sınır kontrollerinin uygulanmamasına ilişkin geçiş dönemini uzatma talebini reddetti Mektupta
İngiltere'nin Brexit anlaşmasına tam olarak uyması gerektiği belirtildi Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis’in dünkü oturumunda Kovid 19 ile
mücadelede başarılı olunması için kısıtlamaların 7 Mart’a kadar devam etmesini savunurken,savunurken,“Bizim rakibimiz virüstür, onunla savaşıyoruz Aldığımız karar doğru”
dedi
Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Gabriel Makhlouf Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel ekonominin kısa vadeli görünümünün, gelişmiş
ekonomilerin çoğunun COVID 19 kısıtlamalarını artırmasının ardından Aralık ayından bu yana kötüleştiğini söyledi
ENERJİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ( küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 5 milyon 790 bin varil artışla 96 milyon 50 bin varil olacağını açıkladı