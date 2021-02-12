Uluslararası piyasalarda Son durum ne?

ABD

San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisindeki toparlanmanın yılın ikinci yarısında hızlanacağı

beklentilerine rağmen, ABD merkez bankasının bu yıl tahvil alım teşvikinden geri çekilme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi

AVRUPA

Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı Kış Dönemi Ekonomi Tahmini raporunda, 2021 büyüme tahmini yüzde 4 2 'den yüzde 3 8 'e indirirken 2022 için

büyüme tahminini yüzde 3 'ten yüzde 3 8 'e çıkardı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic İngiltere Kabine Ofisi

Bakanı Michael Gove'a yazdığı mektupta ticarette sınır kontrollerinin uygulanmamasına ilişkin geçiş dönemini uzatma talebini reddetti Mektupta

İngiltere'nin Brexit anlaşmasına tam olarak uyması gerektiği belirtildi Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis’in dünkü oturumunda Kovid 19 ile

mücadelede başarılı olunması için kısıtlamaların 7 Mart’a kadar devam etmesini savunurken,savunurken,“Bizim rakibimiz virüstür, onunla savaşıyoruz Aldığımız karar doğru”

dedi



Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Gabriel Makhlouf Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel ekonominin kısa vadeli görünümünün, gelişmiş

ekonomilerin çoğunun COVID 19 kısıtlamalarını artırmasının ardından Aralık ayından bu yana kötüleştiğini söyledi

ENERJİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ( küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 5 milyon 790 bin varil artışla 96 milyon 50 bin varil olacağını açıkladı