Uluslararası piyasalar

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvillerinde bir süredir devam eden hareketlilik bugün de sürdü. Tahvil alımlarında yavaşlama ve güçlü mali destek paketine dair beklentiler on yıllık tahvil getirilerinin hafta içinde 1.19%’ye genişlemesinde etkili olurken, bu seviyeden gelen alımlar getirileri tekrar 1,07% seviyesine çekmişti. Bugün Asya seansında satıcılı açılışın ardından gün genelinde iki baz puanlık bantta işlem gören on yıl vadeli kıymet, Fed başkanı Powell’in enflasyon ve alımlarda yavaşlamaya dair açıklamaları sonrası yine satış görerek 1.13% seviyesine genişledi. Enflasyonun bir süre yüksek olmasının, daha önce de belirtildiği üzere, sorun yaratmayacağı vurgusu 2-10 yıl vade getiri makasında da artış yarattı ve tekrar 100 baz puan seviyesine yaklaşıldı.

Türk hazine eurotahvilleri bugün primli açılışın ardından yatay sayılabilecek bir seyir izledi. Paritede kuvvetlenme hazine kıymetlerini desteklerken, getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puanlık daralma kaydedildi, uzun vade kıymetler ise düne göre değişim göstermedi. Beş yıllık ülke risk primi de günü 320 baz puan seviyesinde noktaladı.

Şirket kıymetlerinde Senior banka kıymetlerinde kazanımlar hafifte olsa devam etti, uzun vade sermaye benzeri kıymetler ise yatay seyir izledi. Yapı Kredi’nin on yıl vadeli ve beşinci yılda “Call” hakkı bulunan yeni kıymet ihracı için güçlü talep olurken, ihraç 7,875% seviyesinden $500 milyon borçlanılarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ihraç olan TSKB 2026 vadeli kıymet ise yaklaşık on baz puan daralarak günü 5,75% getiri seviyesinde noktaladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

MABD Başkanı seçilen Joe Biden'in Covid-19’un ekonomik yaralarını sarmak için yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir paket planladığı düşüncesiyle ABD endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti. Ekonomik toparlanmanın bu yıl başlayacağını, ABD destek paketinin beklenenden daha fazla olmasını ve aşılarla salgının daha iyi kontrol edileceğini fiyatlayan yatırımcılar, düşen satış verilerini ve beklentinin altında açıklanan ekonomik verileri ikinci planda tutmaya devam ediyorlar. Çarşamba günü Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ı ikinci kez görevden almak için oy kullandı, ancak Trump için Senato davası 20 Ocak'ta görev süresi sona ermeden önce başlamayacak. Virüs cephesinde ise yeni vaka sayısında artışlar devam ederken Çin, Nisan ayından bu yana ilk Covid-19 ölümünü kaydetti.

ABD endeksleri hafif değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksi %0.22, S&P500 endeksi %0.38 ve Nasdaq %0.12 oranında hafif değer kaybettiler. Dow Jones endeksinde yüksek petrol fiyatları sebebiyle %2.4 ile en çok değerlenen sektör enerji olurken temel tüketici ve isteğe bağlı tüketici ürünleri %1 üzerinde değer kaybederek endeksin en kötü performans sergileyen sektörleri oldular. Endekste CEO değişikliğine giden Intel %4 oranında değerlenerek en çok primlenen hisse olurken, HSBC tarafından hedef fiyatı $105’a yükseltilen Chevron %2.4 ve havacılık sektöründe Boeing 737’lere talebin tekrar artmasıyla Boeing %1.3 oranında değerlendi. Deutsche Bank tarafından hedef fiyatı $220 seviyesinden $270 seviyesine çekilmesine rağmen regülasyon riskiyle %3.58 oranında değer kaybeden Visa en kötü performansı sergileyen hisse oldu. Coca-Cola ise %1.85 değer kaybederek dikkat çekti. S&P500 endeksinde %3 ile en çok değerlenen sektör enerji olurken IT ve temel tüketici ürünleri %0.9 civarında değer kaybetti. Tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem gören S&P500 endeksi için yeni destek seviyesi 3800 olarak alınabilir. Aynı zamanda RSI indikatörüne göre aşırı alım bölgesinin hemen altında seyreden endeks revize edilen destek paketinin büyüklüğüne göre yükselişini sürdürebilir. Endekste %5.75 oranında değerlenen General Motors dikkat çekerken Tesla, dokunmatik ekranların işlevlerini arabanın ömründen daha kısa sürede yitirileceği endişesi ile 158.000 aracın geri çağırılma ihtimali doğmasıyla %1.1 değer kaybetti. Tek dozluk aşısının olumlu sonuçlar vermesiyle değerlenen Johnson&Johnson %1.75 değerlendi. Donald Trump’ın profilini engelleyen Snap ise %8.24 oranında değer kaybetti. Bu gün bilanço açıklaması yapan Delta Airlines ise 2020 yılı dördüncü çeyreğinde -$2,53 ile beklenti olan -$2.49’un üzerinde hisse başı zarar açıklarken söz konusu dönemde satışlar ise $3,97 milyar oldu ve $3,58 milyar tahmininin üzerinde açıklandı. CEO’nun önümüzdeki döneme dair pozitif beklentileri ile hisse %2.52 değerlenerek günü sonlandırdı. HSBC’nin petrol fiyatlarına dair olumlu görüşüyle Chevron ile birlikte Exxon Mobil’de %3.9 değerlendi. Değer kaybeden hisseler arasında BlackRock %4.65 düşüş ile dikkat çekti.

Destek paketinin artacağı beklentisi ile değerlenen Avrupa endeksleri 30 günlük ortalama hacimlerinin üstünde işlem gördüler. Euro Stoxx 50 endeksi %0.69, FTSE 100 endeksi %0.84, DAX endeksi %0.35 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde %2.81 ile en çok değerlenen sektör hammadde olurken endekste değer kaybeden tek sektör %1.15 ile alt yapı oldu. Endekste, 1 milyon üzerinde Covid-19 aşısı taşıyan ve %6.36 oranında değerlenen International Consalidated Air en iyi performansı gösteren hisse olurken HSBC %1.25, Vodafone %1.11 ve Glaxo Smith %1.52 oranında değerlendi. DAX endeksinde ise isteğe bağlı tüketici ürünleri %1.4 ile en çok primlenen sektör olurken IT %1.2 kayıp ile en çok değer kaybeden sektör oldu. Endekste 2020 yılında Tesla’nın satışlarının yarısı kadar elektrikli araç satan Volkswagen grup %5 civarı değerlenerek en iyi performansı sergilerken Deutsche Bank %4.2 oranında primlenerek dikkat çekti. Infineon Technologies ve SAP ise sırasıyla %1.6 ve %1.1 değer kaybederek en çok kaybeden hisseler oldular.

Ekonomik veri akışının zayıf olduğu günde haftalık ABD işsizlik verisi beklenti olan 789k’nın üzerinde 965k olarak açıklandı. Piyasalar yarın Japonya Kasım ayı Terriaty imalat endeksini, İngiltere Kasım ayı imalat ve sanayi üretim verisini, ABD Aralık ayı PPI, parakende satış, endüstriyel üretim, Ocak ayı öncü Michigan beklentilerini ve Ocak ayı Empire State imalat endeksini takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

50 günlük hareketli ortalamasının altında seyreden Dolar Endeksi gün içerisinde en yüksek 90.578 seviyesinden alıcı bulurken kapanışta hafif değer kaybetmiş şekilde 90.205 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden USD %0.74 ve %0.69 ile en çok AUD ve NZD karşısında değer kaybederken DKK karşısında yatay neagif şekilde işlem gördü. 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.20 seviyesine yaklaşan EURUSD paritesi gün içerisinde en düşük 1.2111 seviyesinden işlem görürken kapanışta yatay şekilde 1.2160 düzeyinde seyretti. Yükselişini sürdüren GBPUSD paritesi ise en yüksek 1.3710’u test ederken ABD seansının sonunda 1.3690’dan işlem gördü.

ABD Başkanı Biden’ın daha yüksek destek paketi açıklaması öncesi karışık seyreden Spot Altın, gün içerisinde 1857 ve 1829 bandı arasında işlem görürken kapanışta yatay pozitif şekilde 1848 seviyesinden alıcı buldu. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1842’nin altında seyretmesi durumunda kayıplar artabilir. Altına göre nispeten pozitif seyreden Spot gümüş ise en yüksek 25.89 seviyesini test ettiği günün son saatlerinde %1.37 değerli şekilde 25.56 düzeyinden işlem gördü. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.37 oranında değer kaybederken bakır %5 ve nikel %3.4 oranında değerlendi.

$2 trilyonluk destek paketi umuduyla 10 aylık yeni zirvesini yapan petrol günü pozitif sonlandırdı. Şubat vadeli WTI petrol %1.34 değerli şekilde $53.62 seviyesinden işlem görürken Mart vadeli Brent petrol %0.5 pozitif şekilde 56.34 düzeyinden alıcı buldu.