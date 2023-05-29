Uluslararası Müşteri Festivali’nde son teknoloji ekskavatörler sergileniyor

XCMG, 5. Uluslararası Müşteri Festivali’nin açılışını yaptı. Etkinlikte; akıllı kaynak robotları, yatay delme ve frezeleme işleme merkezi, tamamen kapalı otomatik kumlama hattı ve kapsamlı akıllı üretim bilgi yönetim sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji ürünler sergilendi.

İnşaat makinesi üreticisi XCMG, 5. Uluslararası Müşteri Festivali’nin açılışını yaptı. Etkinliğe çok sayıda şirketin uluslararası müşterileri ve misafirleri katıldı. XCMG’nin XCMG Ekskavatör Makineleri İşletme Birimi, konuklara sergi salonunu ve akıllı kaynak robotları, yatay delme ve frezeleme işleme merkezi, tamamen kapalı otomatik kumlama hattı ve kapsamlı akıllı üretim bilgi yönetim sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji ürünleri sergiledi.