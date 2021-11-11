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Uluslararası İş Forumu’na Ereğli’den 9 kişi katılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, 14-17 Kasım 2021 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Uluslararası İş Forumu (IBF) Toplantısı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ekonomi 11.11.2021, 16:35
Uluslararası İş Forumu’na Ereğli’den 9 kişi katılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, 14-17 Kasım 2021 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Uluslararası İş Forumu (IBF) Toplantısı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Uluslararası İş Forumu ile ilgili açıklamada bulunan MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar şunları söyledi:

“1995 yılında MÜSİAD tarafından kurulan ve 25 ülkenin iş dünyasından iş adamlarının katılımlarıyla, yılda bir defa yapılan kongre ve beraberindeki ticari faaliyetlerle bir araya gelinen, uluslararası bir platform olan IBF Toplantısının 25.’si, bu sene dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’da gerçekleştirilecek.

Müslüman iş adamları arasında ’Global İş Ağı’ kurulması ilkesinden yola çıkılarak kurulan platform, 25 ülkeden 42 işadamları derneği başkanından oluşan bir icra kurulu tarafından yönetilmekte ve ülkeler arasında ekonomik bağlar kurulmasını, sürdürülebilir işbirliği modellerinin oluşturulmasını, iletişimin güçlendirilmesini ve sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasını ilke edinmiştir.

Ülkemizin yanı sıra, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Amerika, Rusya ve Kanada’dan bin kişiye yakın seçkin iş insanının Bakü’de bir araya geleceği organizasyona, Karadeniz Ereğli Şubemizden üyelerimiz ve üye firma yöneticilerimizden oluşan 9 kişilik bir heyetle katılım sağlayacağız.

IBF kongresi ile Azerbaycan’ın sahip olabileceği ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekilmesi, iş insanlarımızın Azerbaycan hakkında daha fazla bilgiye sahip olması ve yeni iş fırsatları için görüşmelerin yapılması hedefleniyor. Program kapsamında gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektörlerinde Azerbaycan’ın ayrıcalıklarının anlatılması için sektörel toplantılar yapılacak, ayrıca fabrikalara yönelik sunumlar ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.

İş dünyası temsilcileri için önemli olacak görüşme ve toplantıların yapılacağı IBF Toplantımızın, Azerbaycan’la olan "tek millet, iki devlet" anlayışımız ve son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha iyi olmasıyla beraber güzel sonuçlara vesile olacağı düşüncesi ve inancındayız. Bu vesileyle programın katılımcılarımıza, bölgemize, ülkemize ve tüm Türk İslam coğrafyasına hayırlı ve hayırlara vesile olmasını dileriz.”

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