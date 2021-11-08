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Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun yeni başkanı Cem Altan oldu

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun (IAF) Başkanlığı’na, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsilcisi Cem Altan seçildi.

Ekonomi 08.11.2021, 13:33
Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun yeni başkanı Cem Altan oldu

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun (IAF) Başkanlığı’na, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsilcisi Cem Altan seçildi.

Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan ve bu yıl ihracatta 20 milyar dolara ilerleyen hazır giyim endüstrisi, uluslararası arenadaki etki gücünü arttırmaya devam ediyor. 40’ı aşkın ülkeden hazır giyim dernekleri ile 100 binden fazla şirketi ve 20 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun (IAF) Başkanlığı’na İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsilcisi Türk iş insanı Cem Altan seçildi. Altan, görevi Belçika’da düzenlenen törenle Han Bekke’den devraldı.

"Tedarik zincirinin işleyişinde dönüşüme ihtiyacımız var"

Altan, törende yaptığı konuşmada pandemi ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi hazır giyimin de çok büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini söyledi. Bu kritik süreçte IAF’ın başkanlığını üstlenmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altan, şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle hazır giyimde yaşanan zorlu dönemi aşmak için uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirdik. Bu süreçte dijitalleşme, şeffaflık, sürdürülebilirlik, iş kalitesi başta olmak üzere tüm tedarik zincirinin işleyişinde dönüşüme ihtiyacımız var. IAF, 1972’de küresel olarak parçalanmış bir endüstriye karşı bir güç olarak kuruldu. Şimdi 2021’de yine çok fazla içe dönük güce karşı durmamız gerekiyor. Pandemi sırasında uluslararası toplantıların önemini öğrendik. Gerektiğinde 3 ay beklemeden online toplanabilmeyi, ancak küresel ağımızı güçlü tutmak için yüz yüze görüşmemiz gerektiğini öğrendik. Sektörümüz ekonomik, insani ve çevresel duvarlara çarpıyor. Örneğin, çevresel ayak izimizi hızla azaltmak zorundayız. Aksi takdirde küresel ısınmaya olan göreceli etkimiz daha da artacak. Dijitalleşme, şeffaflık, sürdürülebilirlik, iş kalitesi, hepsi tüm tedarik zincirinin işleyişinde değişiklik gerektiriyor. Alıcılar ve tedarikçiler, geçişi birlikte yapmak için eşit ortaklar olarak daha fazla çalışmak, daha çok yatırım yapmak zorundalar".

"Yeni yorgunluklardan kaçınmak zorundayız"

Altan, "Dikkat etmezsek markalar ve üreticiler, birbiriyle çelişen ve örtüşen kurallar ve gereksinimler karşısında boğulacak. Yeni yorgunluklardan kaçınmak için sektörün tüm bileşenlerine ilave olarak kamu otoritesi ve

üniversitelerle çok daha fazla bir araya gelerek küresel çözümler üretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Zor dönemlerin fırsatları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Altan, “Doğru ürünü doğru zamanda teslim etmenin anahtarı bizde. Daha sürdürülebilir bir ürün sunmanın anahtarı da bizde. Öte yandan küçük ve orta ölçekli markalar için, dünyanın her yerindeki talebe bağlanmak için teknolojiyi kullanarak yeni iş modellerine hızla uyum sağlama şansımız var” dedi.

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