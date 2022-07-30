Uluslararası gıda yarışmasından altın madalyayla döndüler

Dünya genelinden birçok gıda üreticisinin en lezzetli ürünlerinin ödüllendirildiği 2022 yılı “Mediterranean Taste Awards” Yarışması’nda BEE&YOU, Propolis Keçiboynuzu Ham Bal ile altın madalyaya layık görüldü.

Bu yıl düzenlenen “Mediterranean Taste Awards” Yarışması’nda, ödüller sahiplerini buldu. İtalya, Almanya, Yunanistan, Fransa gibi Dünya’nın farklı ülkelerinden bu yarışmaya katılan ürünler; platin, altın ve gümüş olmak üzere 3 farklı kategoride değerlendirildi. Dirfys SA Water Bottling, Bläuel Greek Organic Products, Medbest SA, Kotanidis Family, Pliassas Karagkouniko Sausage, Lesperides Estate, Aggelakis ve Las Obreras De Aliste adlı markalar zeytin, reçel, sucuk, salam, zeytinyağı gibi farklı ürün çeşitleriyle altın madalya kategorisinde olmaya hak kazandılar. BEE&YOU Propolis Keçiboynuzu Ham Bal ürünü de altın madalyaya layık görülerek bu kategoride yer aldı.

“Amacımız Anadolu arı ürünlerini tüm dünyaya duyurmak”

Ürünlerinin altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirten Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Türkiye’nin değerlerini yurt dışına daha çok tanıtabilmek adına üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu tarz global yarışmalar hem ülkemizin marka bilinirliğine katkıda bulunuyor hem de üreticilerin kendilerini tanıtabilmelerine fırsat veriyor" dedi.