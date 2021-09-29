Uluslararası Dağ Turizmi ve Açık Hava Sporları Konferansı başladı

Dağ Turizmi ve Açık Hava Sporları Konferansı ve 16’ncı Guizhou Turizm Sektörü Geliştirme Konferansı, Çin’in Tongren kentinde başladı. Etkinliğin odak noktası, turizm ve ilgili sektörler arasında sinerji oluşturan bir modelin nasıl oluşturulacağı oldu.

2021 Uluslararası Dağ Turizmi ve Açık Hava Sporları Konferansı ve 16’ncı Guizhou Turizm Sektörü Geliştirme Konferansı, Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Tongren kentinde başladı. Bu yılki etkinliğin odak noktası, sektör entegrasyonunu derinleştirerek eyalete seyahat edenlerin turizm deneyimini geliştirmek amacıyla turizm ve ilgili sektörler arasında sinerji oluşturan bir modelin nasıl oluşturulacağı oldu. Bunun sadece Çin’de değil, tüm dünyada dağ turizmini ve açık hava sporlarını birleştiren bir temaya sahip konferans olmasının önemine vurgu yapıldı.

CPC Eyalet Komitesi Başkan Yardımcısı ve Guizhou Eyalet Hükümeti Valisi Li Bingjun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Guizhou muhteşem peyzajlı bir park, inanılmaz bir kültür parkı, yaşanabilir bir sağlık parkı ve atletizm sporları parkıdır" dedi.

Ayrıca, Çin’in Batı Üçgeni’nde (Siçuan eyaleti, Guizhou eyaleti ve Chongqing kenti) nitelikli birinci sınıf bir kültür turizmi sektörünün geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, üç bölgenin kültür turizmi yetkilileri bir iş birliği anlaşması imzaladı ve açılış töreninde Batı Üçgeni Kültür Turizmi İş birliği Birliği’nin resmen kurulduğunu duyurdu.

Uluslararası medya kuruluşlarının ve ticaret odaları temsilcilerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.