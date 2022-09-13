Uluslararası çimento sektörü İstanbul’da buluşacak

Çimento sektöründeki son gelişmeler, Covid-19 ve jeopolitik gelişmelerin sektöre etkisi, karbon emisyonu ve pazar trendlerinin de yer aldığı konu başlıkları, ulusal ve uluslararası arenadan uzman konuklar ile sektör temsilcileri tarafından tüm detaylarıyla ele alınacak.

Çimento sektöründe dünyanın en büyük ihracatçısı, Avrupa’nın ise en büyük üreticisi olan Türkiye, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen çimento endüstri konferansı INTERCEM’in 110’uncu buluşması, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) iş birliğiyle 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Bugüne kadar 50’nin üzerinde ülkede düzenlenen ve toplamda 60 binin üzerinde katılım sağlanan etkinliğe İstanbul yedinci kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmeler masaya yatırılacak

Verilen bilgiye göre açılış konuşmalarını 20 Eylül Salı günü Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay’ın yapacağı etkinlikte ayrıca, Türk çimento sektörü hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Konferanslarda ise çimento sektöründeki son gelişmeler, Covid-19 ve jeopolitik gelişmelerin sektöre etkisi, karbon emisyonu ve pazar trendlerinin de yer aldığı konu başlıkları, ulusal ve uluslararası arenadan uzman konuklar ile sektör temsilcileri tarafından tüm detaylarıyla ele alınacak.