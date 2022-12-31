Uludağ’da suni makinelerle tedbir alınsaydı, zirve böyle olmazdı

Türkiye’nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ’da suni kar makineleri olmadığı için otel sahipleri, Uludağ esnafı, kayak öğretmenleri taksi şoförleri ve Uludağ’a malzeme satan yüzlerce Bursa esnafı büyük mağduriyet yaşıyor. Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken, Bolu Kartalkaya, Kastamonu Ilgaz gibi merkezler geçtiğimiz yıllardan derslerini çıkarıp suni kar makineleri ile karlama yapınca yılbaşına yüzde 100 doluluk oranıyla giriyor.

Türkiye’de kayak denilince akla gelen ilk merkez Bursa Uludağ olurdu. Ama son yıllarda bu söz maalesef geçerliliğini kaybetmeye başladı. Yılbaşı olmasına rağmen bu sene Uludağ’a hiç kar yağmaması, otellerden tesis sahiplerine; ekmeğini 3 aylığına buradan kazanan kayak öğretmenleri, taksi şoförü, minibüsçü, restoran çalışanı ve ‘Ova’dan Zirve’ye malzeme tedarik zinciri kuran yüzlerce Bursa esnafını mağdur etti.

Şehrin simgesi Uludağ’da kar olmamassı gerek Bursa, gerek İstanbul, gerekse ülkenin diğer kentleri, hatta yurtdışından kayak keyfi yaşamak için gelen binlerce sporcunun, turistin yanı sıra günübirlik tatilcilerin ‘oksijen deposu’nda temiz hava almalarına ket vurdu.

İşletmeler zorda kaldı

Uludağ İşletmeciler Derneği, "Son 10 yılda yaşanan iklim değişikliği ile düşen kar yağışı miktarı karşısında Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken, Bolu Kartalkaya, Kastamonu Ilgaz, Kars Sarıkamış dahil birçok merkezde belediyeler tarafından suni karlama sistemi yapılıyorken, Bursa Uludağ’da bu sistemin kurulmaması kayak severlerin yanı sıra Bursa esnafını ve biz işletmeleri de zor durumda bıraktı” dediler.

Uludağ’da sezonluk olarak çalışan esnaflar da, "Şimdi sorgulamak lazım. Tamam doğa olayıdır, ekolojik denge bozulmuştur, kar yağmayabilir ama Uludağ dışındaki tüm kayak merkezleri aynı sorunu yaşamasına rağmen zamanında alınan tedbirlerle yapılan suni karlama sistemini devreye alarak beyaz örtüde kayak yapıyor. İşte Kartalkaya; geçen sezonu yeterli yağış olmadığı için hüsranla kapatan turizmciler bu yıl işi şansa bırakmadı. Kartalkaya’da makineyle her gün pistlere kar yağdırılarak karın keyfi her şartta doyasıya yaşanıyor. Erciyes’te de durum aynı. Global ısınma tehdidi ile beraber kayak merkezlerinde karsız kalma, kar yağmama ve pistleri açamama gibi bir ihtimal belirdi. Buna da teknolojik olarak üretilen yegâne çözüm suni karlama sistemidir. Bu düşünceyle hareket edenler dağları kış günü bile ihya ederken maalesef Bursa bu konuda sınıfta kaldı" dedi.

Yetkililer ise Uludağ’ın başta suni karlama sistemi olmak üzere tüm sıkıntılarının ’Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’nin hayat bulmasıyla Turizm Bakanlığı’nın yetkisinde hazırlanan yönetmeliklerle çözüme kavuşacağına dikkat çektiler.

Geçen yıl Uludağ’da 17 Aralık’ta 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı ile birlikte sezon açılmıştı.