Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, geçtiğimiz haftalarda kış bakımına alınmasının ardından çalışma saatleri de tekrar düzenlendi. Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14.11.2022 tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 10:00 - 18:00 olarak güncellenecektir." İfadelerine yer verildi.