Uludağ İçecek’in enerjisi artık yenilenebilir

Uludağ İçecek A.Ş. artık yenilenebilir enerji kullanıyor.

Kullandığı enerjinin yüzde 28’ini güneş panellerinden karşılayan Uludağ İçecek’ten yapılan açıklamada, "Küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle artık çok daha sert bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz ve artık hepimiz küresel ısınmanın endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıt kullanımı, ısınma araçları, vb. insan faaliyetleri sonucu oluşan aşırı karbon salımından kaynaklandığını biliyoruz. Bunun önüne geçilebilmesi için tek ve en efektif çözüm ise, yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yönelmektir. İş dünyasının ve sektörlerin de küresel ısınma ile mücadelede bu tip efektif çözümlerle yer almaları hayati bir öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen, bizler tarafından kullanılırken de doğaya zarar vermeyen enerjidir. Bu kaynakların en güzel örnekleri de Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerji ve Biokütle Enerjisidir. Güneş enerjisi ise yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinmektedir. “Güneş Paneli Sistemi” veya “Solar Panel Sistemi” olarak adlandırılan sistemler sayesinde güneş ışınları ısı ve elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. Ülkemiz, güneş paneli sistemlerine oldukça elverişlidir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uludağ İçecek Türk A.Ş., kurulduğu günden bugüne, 100 yılı aşkın varoluşunun her aşamasında çevre ve toplum için değer yaşatan adımlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. İklim değişikliği ve etkilerinin bilincinde, yaşanabilir bir dünya için çevresel ayak izimizin sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasına yönelik bugüne dek gerçekleştirdiğimiz enerji tüketimimizin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız sonucu, yıllık 4 milyon kWh’lik iyileştirme sağladık. Enerji tüketimimizdeki bu iyileştirme ile yılda 2.492.000 kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasını engelledik. Bu aynı zamanda doğaya 6.058 adet kızılçam ağacı borcumuzun ödenmiş olduğu anlamına geliyor. Tüm bunlara ek olarak, 2.200.000 dolarlık yatırımla bu yıl Mayıs ayında başlattığımız yenilenebilir güneş enerjisi sistemine geçiş sürecimiz, Ağustos ayı itibari tamamlandı ve 12 Ağustos itibari ile TEDAŞ tarafından kabulünün gerçekleşmesi ile elektrik enerjimizi güneş enerjisi santralimizle (GES) ile elde etmeye başladık. Çatı büyüklüğü 40.000 m2 olan Yenice fabrikamızda bu alanın 29.000 m2 lik bölümüne GES kurulumu gerçekleştirdik. Kurulu gücü 4,3 MW olan 21.000 m2 ‘lik paneller sayesinde 1 yılda tükettiğimiz elektrik enerjisinin %28’ini GES ile sağlamış olacağız. Bu da şimdiye kadar enerji tüketimimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelere ek olarak yıllık 5 milyon kWh’lik azalma daha sağlamış olacak. Bu sayede, Uludağ İçecek olarak her yıl toplam 5.607.000 kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasını engellemiş ve doğaya en az 13.630 adet ağaç borcumuzu ödemiş olacağız.

Her panelin performansını kontrol edebilen otomasyon sistemi ile gerçekleştirilen MY Enerji Solar ‘ın yaptığı Güneş Enerjisi Panelleri yatırımımız yaklaşık 5 yılda kendini amorti edecek. GES yatırımlarımızı tüm lokasyonlarımız için gerçekleştirmeyi ve her yıl artan oranlarda yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından yararlanmayı hedefliyoruz. Sorumlu üretim vizyonumuz doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ekolojik ayak izimizin azaltılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz".