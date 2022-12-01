Uludağ bu yıl cep yakacak

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da, 10 Aralık’ta sezon açılışı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haftalarda ilk karın düşmesi ile birlikte beyaz gelinliğini giyen Uludağ’da oteller ve pistlerde son hazırlıklar yapılıyor. Telesijeylerin son kontrolleri tamamlanırken, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bu yılda Uludağ’a turist gelmesi bekleniyor. Otellerde bir gece konaklama bedelinin ortalama 4 bin lira olması beklenirken, skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Bazı otellerde ise bu hizmetler fiyata dahil ediliyor.

Türkiye’de 400’den fazla üyesi ile kış turizmine hizmet veren Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, iki sezon olduğu gibi bu yılda Uludağ’a erken kar yağdığını belirterek, “Kar geçen hafta yağdı, insanlar beyazı görünce Uludağ ve diğer dağlarımıza günü birlikte de olsa akın etti. İnsanların yurtdışına çıkmalarının zorlaşması ile birlikte ülkemizde kalması bizim için avantaj olacak. Son zamanlarda insanlar Bulgaristan, Avusturya’ya gitmekteydi. Ama ülkemizde kalacaklar bu bizler için çok memnun edici” diye konuştu.

Yurtdışından gelen turistlerin de her zaman avantajlı olduğunun altını çizen Usta, “Onlar gelecekler, tatilini yapacaklar. Buradan alışveriş yapacaklar ve ülkeye döviz girmiş olacak. Rusya, Almanya, Avusturya başta olmak üzere birçok ülkeden misafir bekliyoruz. Son yıllarda Arap ülkelerinden de turistler gelmeye başladı. Yazın da tesislerimiz açık ve onları dağda misafir ediyoruz. Arap ülkelerinde ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli ülkemizde ağırlarsak yatırımcılar, tesisler için bir avantajdır. Bizim vatandaşlarımız içinde yurt dışına çıkmaktansa Türkiye’nin kayak merkezleri daha avantajlı olacak” dedi.

“Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes, Kars Sarıkamış dağlarımızda büyüdüler. Uludağ her anlamda kış turizmin kalbi durumundadır” diyerek sözlerini sürdüren Usta, “Uludağ’ın İstanbul, Ankara, İzmir ile olan yakınlığı burayı bir adım öne geçiriyor. Konaklama yapmayanlar sabah gelip akşam dönebilirler. Ulaşım da çok rahatladı” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yapılan koordinasyon toplantılarına davet edilmediklerini aktaran Usta, “Bizim o toplantılarda olmamız gerekiyor. Kar ve kayak öğretmeni olmadığı zaman bir şey olmuyor. Çok iyi bir otel, tesis olabilir ama kar yağmadığı zaman ve burada hizmet veren kayak öğretmenleri olmadığı zaman Uludağ’ın anlamı yoktur. Bizim burada total düşünmemiz gerekiyor. Tatilci otelde kalıyor ve ciddi paralar ödüyor. Buna skipass hizmetinin de dahil edilmesi gerekiyor. Bizde isteriz ki bunu gözden geçirip, bizimle fikir alışverişi yapılmalıdır. Biz her türlü desteğe vermeye zaten hazırız. Biz tatilci ile birebir teması olan insanlarız” dedi.

Bir ailenin 3-4 çocuğu ile tatile geldiği zaman konaklamanın bir külfet olduğunu sözlerine ekleyen Usta, “Kayak eğitmenliği, tesislerden çıkmak, otele verdikleri para da dahil olunca toplamda ciddi bir ödeme yapmış oluyorlar. Bunları total düşünmek lazım. Biz kayak öğretmenleri olarak toplantı yaparak rakamları şişirmeden daha makul fiyatlarla insanları mutlu etmek gibi derdimiz var. Burada şunu da belirtmek istiyorum ki, Avrupalılar’dan çok hızlı eğitim veriyoruz. 2 saatte kayak öğretiyoruz ki tatilciye kayağı sevdirip tekrar gelmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl rakamlar elbette geçen yıl gibi olmayacak. Biraz daha rakamlar yükselecek. Otellerde oda fiyatları geceliği ortalama 4 bin civarında olması bekleniyor. Ama bunun içinde skipass, kayak hizmetleri dahil değil. Odada kalan kişi sayısına göre fiyatlar da değişebiliyor. 2 kişilik odalarda fiyatlar 4-5 bin civarında olması bekleniyor. Kişi başına bakarsak, otelde kalması, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflarla 10 bin lirayı yakalayacaktır. Bunu söylemek zorundayız. Ama bu sonuçta kanun değil. Bunun komisyonla konuşup orta yollar elbette bulunabilir. Her şeyi 4 ay içine sıkıştırıp, ‘Giderler fazla, bizde buradan hemen bu payı alalım’ olmamalı” şeklinde konuştu.

Bu yıl Uludağ ve Hakkari’ye erken kar yağdığını anlatan Yahya Usta, “Genelde en erken kar Uludağ ve Sarıkamış’a yağar ve buralardan en geç kalkar. Bu iki dağımızda da suni karlandırmak yok. Bu olmuş olsa, sezonu açmıştık. Erzurum’da sezon açıldı. Ciddi bir yatırım bekleniyor. Büyük işletmeciler bunu göz önünde bulunduruyor, devletten de destek bekleniyor. Bunları yaparsak Avrupa başta olmak üzere Arap ülkeleri ve diğer yerlerden de turistler akın akın gelir. Yıllar önce burada Balkan Şampiyonası yapılırdı. Dünya Şampiyonası’nın bir ayağı verilirdi. Burada uluslararası yarışmaların yapılması gerekiyor. Bursa’nın bu anlamda bunu isteyip ilgili kurumlardan bunu talep etmesi gerekiyor. Ayrıca pist güvenliğinin sağlanması lazım. Pist güvenliği yayaların parkurlarda dolaşmaması demektir. Bunun önlemini almak gerekiyor. Koordinasyon toplantılarından bu kararların çıkması gerekiyor. Kar uzun süreli kalıyor ama kalite olarak zayıf kalıyor. Işıklandırmanın da yapılarak stadyum gibi aydınlanması gerekiyor. Kayseri, Erzurum bunu yapıyorsa, Bursa’nın da yapması lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, son olarak Uludağ’ın 12 ay canlı kalması için, sporcuların kamp yapabilecekleri tesisleşmelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.