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Ülker Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi listesinde ikinci kez yer aldı

Ülker, tüm dünyadan şirketlerin performanslarının ölçüldüğü S&P Global’in “Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi” listesinde ikinci kez yer aldı ve yine gıda ürünleri kategorisindeki tek Türk şirketi oldu.

Ekonomi 21.02.2022, 12:14
Ülker Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi listesinde ikinci kez yer aldı

Ülker, tüm dünyadan şirketlerin performanslarının ölçüldüğü S&P Global’in “Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi” listesinde ikinci kez yer aldı ve yine gıda ürünleri kategorisindeki tek Türk şirketi oldu.

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan ve global şirketlerin sürdürülebilirlik performansının ölçüldüğü “Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi -The Sustainability Yearbook” listesinde üst üste ikinci kez yer aldı. 61 sektörden 7.554 şirketin sürdürülebilirlik performanslarının incelendiği listede Ülker, 2021’de olduğu gibi, 2022’de de “gıda ürünleri” (food products) kategorisinde yer alan tek Türk şirketi oldu.

Ülker’in listede gıda ürünleri kategorisindeki 20 global şirketten biri olduğunu söyleyen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi- The Sustainability Yearbook listesi, tüm dünyada sürdürülebilirlik alanındaki en saygın çalışmalardan biri. Dünya genelinde çevre, sosyal ve yönetişim performansları en iyi şirketlerin listelendiği bu çalışmada, gıda ürünleri kategorisinde puanımızla ilk 12 global şirket arasında ülkemizi temsil eden tek Türk şirketiyiz. Kuruluşumuzdan bu yana ‘israfsız şirket’ modelimizle çalışmalarımızı yürütürken, projelerimizle yurt dışındaki platformlarda da takdir görüyoruz. Toplumla, paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alan bir anlayışla faaliyet gösteriyoruz. Şirketimizde su ve enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere, hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz. Her sene elde ettiğimiz başarılı sonuçlar sürdürülebilirlik adına attığımız adımların ne denli kıymetli olduğunun bir göstergesi” dedi.

“Su tasarrufu hedefimizi aştık; 2014’ten beri karbon salımı artışı olmadan büyüyoruz”

Ülker’in sürdürülebilirlikte gıda sektörüne öncülük ettiğini ifade eden Buyurgan, hayata geçen örnek uygulamaları şu şekilde sıraladı:

“Ürünlerimizi çevreye, ekosisteme ve insana saygılı olarak üretiyoruz. 2024’te ulaşmak için yola çıktığımız, birim üretim başına yüzde 30 su azaltımı hedefini 2018 yılında yakalamayı başardık. 2021 yılında ise hedefimizi aşarak yüzde 38,4’lük azaltım oranına ulaştık. 2014’ten bu yana 2,7 milyon kişinin 1 günlük tüketimine eşdeğer su tasarrufu yaptık. Kayıpları kaynağında önlemek amacıyla, ilk seferde hedeflenen kalitede üreterek, ham maddelerin yüzde 99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Bu oranla gıda sektöründe dünya genelinde en iyiler arasında yer alıyoruz. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan da büyüyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizin her birinde son yıllarda oldukça fazla mesafe kat ettik. İklim değişikliği, gıdanın korunması, sürdürülebilir ham madde tedariki, su riskleri önümüzdeki dönemde öncelik verdiğimiz alanlar olacak.”

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