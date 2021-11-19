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"Ülkemiz tam gücüyle üretiyor"

Eskişehir’de gerçekleştirilen “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı”nda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin pandemi dönemindeki zorluklarda iyi bir ihracat başarısı elde ettiğini belirterek, “Biz ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyadaki en çok ihracatını arttıran ülkeler içerisindeyiz” dedi.

Ekonomi 19.11.2021, 13:14
"Ülkemiz tam gücüyle üretiyor"

Eskişehir’de gerçekleştirilen “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı”nda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin pandemi dönemindeki zorluklarda iyi bir ihracat başarısı elde ettiğini belirterek, “Biz ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyadaki en çok ihracatını arttıran ülkeler içerisindeyiz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla düzenlediği “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı” Eskişehir’de gerçekleştirildi. Programın açılışı, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Eskişehir Valizi Erol Ayyıldız’ın konuşmaları ile yapıldı. Programa, TİM Marka Konseyi, Genç TİM üyeleri ve İnovaTİM’li öğrenciler de katıldı.

“Bazı sektörlerde sipariş yoğunluğu mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıktı”

Açılış konuşmasında Türkiye’nin ihracatta önünün açık olduğunu ve bazı sektörlerde sipariş yoğunluğunun mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıktığını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, “Ülkemizdeki yatırımlar günden güne daha da artıyor. Eskişehirli firmalarımızı da ihracat ailemize katılmaya ve bu milli zenginliğe değer katmaya davet ediyoruz. İnşallah, bugünkü eğitim programımızla beraber mevcut ihracatımızı daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

"Eskişehir’den 147 ülkeye ihracat"

Dünya ticaretinin pandemi etkisiyle ciddi bir daralma yaşadığı 2020’de Eskişehir’in ihracatının 927 milyon doları aştığına işaret eden Gülle, "2021’in ilk 10 ayında Eskişehir’in ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 924 milyon dolar oldu. Eskişehirli ihracatçılarımız, ABD’ye 259 milyon dolar, Fransa’ya 91 milyon dolar ve Almanya’ya 81 milyon dolar ihracat yaptı. Eskişehir, tam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca en çok ihracat gerçekleştiren 20’inci ilimiz. Eskişehir’in en çok ihracata imza attığı ilk 3 sektör; 246 milyon dolarla Savunma ve Havacılık, 127 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve 105 milyon dolarla Makine Aksamları oldu. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 52 seviyesinde" diye belirtti.

“Ülkemiz tam gücüyle üretmekte”

İhracatın cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemini gerçekleştirdiğini ve her ay 20 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Gülle, geçtiğimiz gün Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararının ihracatçıları etkilediğini belirtti. Gülle, ihracatın hiçbir dönemde bu kadar anlamlı olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Dün Merkez Bankası 1 puanlık bir indirim yaptı. Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimiz için malum. Biz ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyadaki en çok ihracatını arttıran ülkeler içerisindeyiz. İhracatımız ülkemizin büyümesinin neredeyse yarısını sağlıyor. 1 puanlık azalmanın ardından tabii ki Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93’ler seviyesinde. İhracatımız da inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye, daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. Ülkemiz tam gücüyle üretmekte. Bu kadar büyük bir emekle, bu kadar büyük bir gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayreti, bu kadar çalışması ülkemizin geleceği adına son derece önemli bir işlev. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemde ihracatımız 100 milyon dolardı. Bugün hedefin üzerinde bir rakamda ihracata gittiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz inşallah 250 milyar dolar olacak, buna doğru gidiyoruz. Hizmet ihracatında da çok önemli başarılar elde ediyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından TİM Başkanı İsmail Gülle moderatörlüğünde “KOBİ’ler Nasıl Marka Olur?” adlı bir panel düzenlendi. Yoğun ilgi gören panele; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TAV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, ETİ Gıda İcra Kurulu ve İhracat Grup Başkanı Erdinç Ayhan, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe katıldı.

TUSAŞ Motor zirvede

Programda, Eskişehir’den geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracat yapan firmaya ödülleri takdim edildi. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş, Eskişehir ihracat şampiyonu olarak zirvede yer aldı. ANOT Endüstri ve Ticaret A.Ş’ye de en yüksek katma değerli ihracat yapan firma ödülü verildi.

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