banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
İnfaz koruma memurlarına müjde!
İnfaz koruma memurlarına müjde!
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi
MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi
İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı
İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan KÖİ projelerinin devleti zarara uğratıldığı iddialarına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir basın yayın organında çıkan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin devleti zarara uğrattığı iddialarının asılsız olduğuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Ekonomi 20.03.2022, 16:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan KÖİ projelerinin devleti zarara uğratıldığı iddialarına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir basın yayın organında çıkan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin devleti zarara uğrattığı iddialarının asılsız olduğuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan bir gazetede yayımlanan haberdeki ifadelerin asılsız olduğuna ilişkin açıklamada bulunuldu. Ulaştırma sektöründe 37.5 milyar dolarlık KÖİ projeleri ile yapılan yatırımların, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya 91 milyar dolar, üretimde 193 milyar dolar (toplamda 284 milyar dolar), istihdama yıllık 156 bin kişi ile ekonomiye etki sağladığı kaydedildi. Projelerin yıllık bazda, 1 milyar 865 milyon dolar zaman tasarrufu, 1 milyar 100 milyon dolar yakıt tasarrufu, 5 milyon dolar çevre tasarrufu ile toplamda 2 milyar 970 milyon dolar tasarruf sağlandığı açıklandı.

KÖİ’nin, Türkiye’de ticaret, turizm, istihdam, ihracat, üretim ve büyüme için yapılan yatırımların sadece bugün değil, gelecek için de verimli altyapı imkanı sunduğunu belirtilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“’Büyük ve Güçlü Türkiye’ söylemiyle ifade ettiğimiz, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak devlet aklı ve politikalarının ürünü olan bu yatırım modeli, sağladığı dev faydalara rağmen bazı müfterilerce hükümetimize iftira atma aracı olarak görülmektedir. Bu ‘iftira siyaseti’, kendilerini bunların birer maşası olarak konumlandıran, ‘ilkesizliği ilke’ edinmiş medya kesimlerince de karalama kampanyaları için bir araç olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. ‘Türkiye’de can ve mal güvenliği yok’ diyerek ülkemize yapılacak yatırımın, gelecek turistin önünü kesmek isteyenlerden başka türlü bir tavır beklenemezdi. Ancak, milletimizin çıkarlarıyla, geleceğiyle oynayan bu zihniyetin yalanlarının ne kadar mesnetsiz olduğunu ifade etmek sorumluluğumuz kapsamındadır:

20 yıllık hükümetlerimiz döneminde ‘Milli ekonomi’ temeline dayalı olarak ‘Millî bağımsızlığımızı’ koruma ana hedefimizdeki kararlılığımız ile kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarını bütünleşmiş biçimde artırma ve güçlendirme hedefiyle azimle çalışıyoruz. KÖİ modeli, bütçelerin yatırım finansmanında yetersiz kalması sorununun aşılması için 134 ülkede yaygın kullanılan ve fayda sağlayan bir yöntemdir.

Bir gazetenin 20 Mart 2022 tarihli haberin başlığında iddia edildiği gibi ’Garantili hayat yan gel yat’ ifadesi, devlet aklının küçümsenmesinin ötesinde, yatırım maliyetlerinin yanı sıra, büyük işletme ve ağır bakım maliyetlerinin, finansman geri ödemesinin ve kamulaştırma bedelindeki ödemenin ‘görmezden gelinmesi’dir. Açıkça yanlış yönlendirme ve kötü niyettir.

Ülkemizdeki havayolu, karayolu ve denizcilik alanında KÖİ Modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024 yılında baş başa noktasına gelecektir. 2025 yılından itibaren elde edeceğimiz gelirler, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, KÖİ Modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak; dolayısıyla, Devletimiz ilave gelire kavuşacaktır.

Otoyol projelerine ilişkin garanti ödemeleri 2022 yılından itibaren düşüş eğilimine girecektir. Hem garanti ödemeleri hem de ödeme oranları azalacaktır. Bunun dışında hasılat paylaşımı mekanizması ile bu projelerden devletimize ilave gelir kazandırılacaktır.

Projelerin yapım yöntemi kamu kuruluşlarımızın ortak aklıyla değerlendirilmekte ve ilgili dönemin ekonomik koşulları ile projelerin stratejik önemi çerçevesinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla, proje bazlı faydalı görülen yöntem seçilmektedir.

Kamu Özel İşbirliği modeli ile inşa edilen her bir projemiz gibi İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü başlı başına bu katkıların vücut bulmuş halidir.

Bu eşsiz projeler müfterilerin yoğun iftiralarına, yalanlarına rağmen tamamlanmış, milletimizin hizmetine sunulmuş ve sağladıkları faydalar ile teveccühünü kazanmıştır.O nedenle millete hizmet yolundan bizi kimse döndüremez. Dev eserlerimiz; ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere ‘Yeni Türkiye’nin bir mesajıdır! Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak ‘muhalefet yapıyormuş’ gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Kasımpaşa 30 38
13. Galatasaray 30 39
14. Kayserispor 30 38
15. Gaziantep FK 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 26
19. Balıkesirspor 27 12
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 29 34
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 29 27
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19