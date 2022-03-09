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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 3 Nisan’da Filistin ve İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: “ Yarın yapılacak toplantıda Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirme çabanızı destekliyoruz.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rusya’nın Yeisk Limanı’nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart’ta Mersin’de olması beklenmektedir."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rusya’nın Yeisk Limanı’nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart’ta Mersin’de olması beklenmektedir."
Ekonomi 09.03.2022, 18:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rusya’nın Yeisk Limanı’nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart’ta Mersin’de olması beklenmektedir."