Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nın, 27 Eylül 2021 itibarıyla 100 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.