Ulaşım yatırımları yılın ilk sekiz ayında yüzde 10,5 arttı

Çin’de ulaşım sektörü sabit varlık yatırımları, 2020’nin ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 oranında arttı. Bu artış, sektörün Covid-19 salgınının etkilerinden kurtulduğu şeklinde yorumlandı. Ülkenin söz konusu sektördeki toplam yatırımları, ocak ile ağustos ayları arası dönem süresince 2.1 milyar yuan (308,37 milyar dolar) tutarında arttı. Artış hızı, Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre son ayda, ocak-temmuz arasına kıyasla yüzde 1,1, kadar yükseldi.



Öte yandan yine son iki yıl arasında aynı dönemler kıyaslandığında, karayolu ve gemi seyrüseferi alanında gerçekleştirilen yatırımlar yüzde 13,4 artarak 1.610 milyar yuana ulaştı. Bu tutar, hükümet tarafından bu alanda yılın bütünü için önceden saptanmış yatırım tutarının yüzde 89,5 kadarına denk düşüyor.



Ülke, ulaşım endüstrisi alanında, salt ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 16,8'lik bir artışla 329,8 milyar yuan yatırım yaptı. Çin, Covid-19 salgınının etkili bir kontrolü sayesinde, ekonomik faaliyetlerinin canlanmasını sağladı. Bu çerçevede, yolcu sayısında ve taşınan yük hacminde, ayrıca limanlardaki etkinliklerde hızlı bir büyümeye tanık olundu.