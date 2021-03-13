Ulaşım sektöründe toparlanma bekleniyor

OTOKAR Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker, pandemi nedeniyle birçok alanda yüzde 50’ye varan oranlarda daralma yaşandığını, ulaşım sektörünün de olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

OTOKAR Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker, ulaşım sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Pandemi nedeniyle birçok alanda yüzde 50’ye varan oranlarda daralma yaşandığını, ulaşım sektörünün de olumsuz etkilendiğini dile getiren Özşeker, pandemi sonrası için umutlu olduklarına işaret etti. Özşeker, “Küresel çapta olduğu gibi ülkemizde de büyük şehirlere göç hızla devam ediyor. Kentsel büyüme, ulaşım başta olmak üzere farklı altyapı hizmetlerinin sağlanmasını öne çekiyor. Kentlerdeki hizmet dengesini iyileştirmek ve fiziksel yapıyı kusursuzlaştırmak için bir süredir ötelenen, koronavirüs süreciyle askıya alınan ulaşım sektöründeki yatırımların 2021’de daha fazla gündeme geleceğini düşünüyoruz. Kısaca, 2021’in 2020’den daha iyi bir yıl olacağını, ulaşım sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde toparlanmanın hızlanacağını öngörüyoruz” dedi.

Özşeker, bu yıl 1-3 Ekim’de düzenlenecek Marmara Urban Forumu’nun da (MARUF) pandemi sonrası şehir yönetimleri için önemli bir etkinlik olacağına dikkat çekti. ’’Çözüm Üreten Kentler’’ sloganı ile yola çıkan MARUF’un farklı kesimleri buluşturacağını söyleyen Özşeker, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimlerin yanı sıra ilgili tüm diğer paydaşları aynı çatı altında buluşturup bilgi ve deneyim paylaşımına zemin oluşturacağını dile getirdi. Özşeker, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hayata geçen organizasyon, şehirlerin sorunlarının yanında, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına da zemin hazırlıyor. Bu doğrultuda farklı temalar altında düzenlenen oturumların tüm taraflar için verimli olduğunu düşünüyorum. Oturumlarda öne çıkan konular, projeler, iş birliği alanları, çözüm önerileri ve bu doğrultuda elde edilen çıktıların yeni nesil şehircilik için önemli bir kaynak niteliği taşıdığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.