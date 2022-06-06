UL, yapı ürünleri güvenlik hizmetleriyle şirketleri destekleyecek

Küresel güvenlik bilimi şirketi olan UL, CE ve UKCA işaretleri için yapı ürünleri güvenlik hizmetleri ile şirketlerin BREXIT sonrası pazar erişimini korumalarına yardımcı olacağı açıkladı.

UL, Birleşik Krallık’ta UKCA işareti ve AB’de CE işaretine dair Yapı Ürünleri Yönetmeliği (CPR) ile ilgili güvenlik testi ve sertifikasyon hizmetleriyle şirketleri BREXIT sonrası pazar erişimlerini sürdürmeleri için destekleyeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre UKCA işareti, İngiltere, İskoçya ve Galler’deki ürünler için Avrupa CE işaretinin yerine geçecek işaret olarak hazırlandı ve 1 Ocak 2023 tarihinde yasal düzenlemelere tabi ürünler için zorunlu olacak. Hem İngiltere hem de Avrupa pazarlarına ürün sunmak isteyen üreticiler için sertifikasyon süreci, CE işaretiyle ilgili olarak hem AB tarafından onaylanmış bir kuruluş (NB) hem de teknik değerlendirme kuruluşu, UKCA işareti için ise bir Birleşik Krallık Pazarı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UKMCAB) tarafından gerçekleştiriliyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan UL’nin Avrupa bölgesi başkan yardımcısı Morten Lassen, "Bilim odaklı test sürecimiz ve sertifikasyonumuz, kablo üreticilerinin AB’nin CE işareti ve BK’nin UKCA işareti için Yapı Ürünleri Yönetmeliği ile uyumluluklarını değerlendirmelerine ve hem Avrupa genelinde pazarlara erişmelerine hem de güvenliğe dair kararlılıklarını sergilemelerine yardımcı olabilir. Üreticiler, şirketimizin hem Avrupa Birliği hem de Birleşik Krallık için sunduğu kapsamlı hizmet çözümü ile test sürecini ve sertifikasyonu küresel gereksinimlere entegre ederek zamandan ve paradan tasarruf edebilirler" dedi.