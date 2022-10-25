UL Solutions, 2022 Eurovent Zirvesi’ne katılacak

UL Solutions’tan HVACR güvenlik bilimi uzmanları Eurovent Zirvesi’nde HVACR sektörü için yasal gereklilikler, yanıcı soğutucular, ultraviyole-C ve sanitasyon hakkında bilgi verecek.

Uygulamalı güvenlik bilimi alanında faaliyet gösteren UL Solutions, ısıtma, havalandırma, klima ve soğutma (HVACR) test ve sertifikasyonu konularındaki son gelişmeleri, 25-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılacak 2022 Eurovent Zirvesi’nde ele alacağını duyurdu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan UL Solutions Beyaz Eşya, HVAC ve Bileşenler İş Geliştirme Müdürü Giorgio Decataldo, "HVACR sektörü daha sürdürülebilir ve daha güvenli ürünler tasarlamaya daha fazla odaklanırken, UL Solutions, HVACR üreticilerinin gelişen enerji verimliliği ve güvenlik düzenlemelerini karşılamalarına yardımcı olmakla kalmayıp tüketicilerin, perakendecilerin ve kurulumcuların beklentilerini de karşılıyor. Eurovent’te HVACR sektörüyle etkileşimde bulunmayı ve daha uyumlu ve sürdürülebilir ürünler için hedeflerine nasıl ulaşacakları konusunda fikir vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Türk İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından düzenlenen ve zirvenin öne çıkan etkinliklerinden biri olan Eurovent yıllık semineri, HVACR alanındaki yeni teknolojilere ve eğilimlere odaklanıyor. UL Solutions Proje Mühendisi Mahmut Karaca, 25 Ekim’de gerçekleştirilecek seminerde HVAC alanında ultraviyole-C (UV-C) ve sanitasyon hakkındaki gelişmeleri paylaşacak. Zirvenin en önemli etkinliği olan Eurovent Innovation HUB, bu yıl yenilikçilik ve sürdürülebilirlik arasında köprüler kurmaya odaklanacak. UL Solutions Beyaz Eşya, HVAC ve Bileşenler Direktörü ve Küresel Sektör Lideri Dustin Steward, bu konuyu ele almak için 26 Ekim’de HVAC’ta yanıcı soğutuculara odaklanan bir açılış konuşması yapacak.