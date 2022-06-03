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Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Şirketi Energoatom, 22 Haziran’dan itibaren Moldova’ya elektrik tedarik edecek.

Ekonomi 03.06.2022, 16:50 03.06.2022, 17:02
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek

Ukrayna’nın en büyük elektrik üreticisi Energoatom, Moldova Energocom ile elektrik ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre Energoatom, Haziran 2022’de Moldova’ya megavat saat başına 77 dolar fiyatla 85.2 bin megavat saat elektrik tedarik edecek.

Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın elektrik ihracatının Moldova’nın elektrik arzını çeşitlendirmesini ve enerji güvenliğini artırmasını sağlayacağı bildirildi.

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