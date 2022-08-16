Ukrayna’dan tahıl taşıyan gemi Tekirdağ’a ulaştı

“Tahıl Koridoru Anlaşması” çerçevesinde Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü gemi, Tekirdağ’a ulaştı.

İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü gemi, Tekirdağ’a ulaştı. Anlaşma çerçevesinde “Sormovsky” isimli gemi tahıl koridoru anlaşmasından sonra Tekirdağ’a ulaşan ilk gemi oldu.

Tahıl sevkiyatı çerçevesinde Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a limanına ulaştı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında demirleyen gemide gerekli kontroller tamamlandıktan sonra geminin limana yanaşması sağlanarak Ukrayna’dan gelen tahılların boşaltma işlemi başlatılacak.

4 gün önce Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı çerçevesinde Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, gitmek üzere hareket etti açıklamasına bulunmuştu.