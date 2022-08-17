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Ukrayna’dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ’a yanaştı

‘Tahıl Koridoru’ anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ’a yanaştı. Bu gemi anlaşma ile ilgili Tekirdağ’a gelen ikinci tahıl gemisi oldu.

Ekonomi 17.08.2022, 13:15
Ukrayna’dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ’a yanaştı

‘Tahıl Koridoru’ anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ’a yanaştı. Bu gemi anlaşma ile ilgili Tekirdağ’a gelen ikinci tahıl gemisi oldu.

Ukrayna, Rusya , Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında dünya genelinde gıda krizinin engellenmesi için yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna’dan çıkan tahıl gemileri dünyanın 4 bir yanına gitmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca 5 gün önce yapılan açıklamanın ardından 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Yolculuğunun 5’inci gününde İstanbul’daki kontrollerinin ardından Tekirdağ’a yanaşan tahıl gemisi gerekli kontrollerinin ardından limana yanaşacak.

Belize Bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk’tan geldiği Tekirdağ kıyılarında kontrolleri devam ediyor.

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