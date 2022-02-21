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Ukrayna ve Rusya arasındaki yüksek tansiyon ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Ukrayna ordusu ile ayrılıkçı bölgeler arasında çatışmalar yoğunlaşıyor. Donbas’ta ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri ölürken, ayrılıkçı bölgelerde çok sayıda patlama oldu. Donetsk’in ayrılıkçı lideri bölgeden 700 bin kişinin Rusya’ya tahliye edileceğini açıklaması, bölgede çatışmaların daha fazla yoğunlaşacağına işaret ediyor. Müttefikler bu çatışmaların sahte bayrak operasyonu olduğunu ve Rusya tarafından işgale zemin hazırlanmak için doğrultusunda gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya’ya derhal yaptırım uygulanmasını, işgalden sonra gerçekleşecek bir yaptırımın anlamsız olacağını açıkladı.

Ekonomi 21.02.2022, 10:40
Ukrayna ve Rusya arasındaki yüksek tansiyon ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Almanya Ukrayna’nın işgalinden tam emin olmadıkları için yaptırım çağrılarını reddetti. Bölgede artan tansiyon sonrasında bu hafta yine önemli bir diplomasi trafiği gerçekleşecek. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bu hafta Avrupa’da gerçekleştirecekleri görüşme yakından takip edilecek. Rusya geçen hafta güvenlik garantileri ile ilgili ABD’ye yeni bir mektup göndermişti. Görüşmenin bu mektup üzerine yoğunlaşması bekleniyor. Haftanın genelinde gerçekleşecek haber akışının piyasalar üzerinde volatiliteye yol açmasını bekliyoruz.  

Dolar/TL’de zayıflama sinyalleri. Dolar/TL yıl başından bu yana 14 tepe noktası olmak üzere yatay ve sıkışık bir seyir izliyor. Fakat, son bir ayın üç haftasında Dolar/TL’nin yükselişi dikkat çekmeye başladı. KDV indirimi ve diğer iç talebi artıracak adımlar ekonomik büyümeyi desteklerken, TL’yi zayıflatabilir. Ayrıca Karadeniz bölgesinde artan jeopolitik riskler turizm geliri beklentilerini bozabilir. Geçen hafta 2 kez test edilen 13.67 direnci zayıflamaya başlamıştır, 13,67 direncinin kırılıp 14’e yükseliş olasılığı artmaktadır.

Borsa İstanbul’da güçlenme sinyalleri. Son 2 haftadır 2000 seviyesinin altında gelen dip alımları ile güçlenme sinyalleri devam etmektedir. BIST100 önceki hafta %5.5 yükselişi sonrasında, geçen haftayı artan jeopolitik riskler nedeniyle %0.91 kayıpla tamamladı. Geçen hafta Ukrayna’ya komşu ülkeler ve Doğu Avrupa borsalarında %1-3 arasında kayıplar yaşandı. Bu hafta da jeopolitik riskler nedeniyle gün içi volatilitenin yüksek olmasını ama geçen haftalarda yaşanan güçlenmenin bu hafta da devam etmesini bekliyoruz. 2058-2076 direnç bölgesi ve 2000 ise destek noktası olmak üzere haftanın genelinde sıkışma devam edebilir.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Geçen haftayı da yükselen trend ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tamamladık. 2205’e yükselen 50 günlük ortalama, yatay destek ile birleşti ve 2205 ana destek olarak güçlendi. Yükselen kanal desteği bu haftadan itibaren 2200’ün üzerine yükselerek destek olmaya başlayacak. Ortalamaların yükselmesi, yükselen kanal içerisinde güçlenmenin sürmesi ile birlikte 2300 direncinin hafta içerisinde zorlanmasının devamını bekleyebiliriz. Destek seviyelerimiz 2225 ve 2205, direnç seviyelerimiz 2270 ve 2300’dür.

Şubat vadeli Dolar/TL. Gelecek hafta Pazartesi vade sonu gerçekleşecek. Bu nedenle vadeli fiyat spot fiyata yakınsayacak. Spotta 13.67 direncinin aşılması, vadelide 13.76 direncinin kırılması ve 14’e doğru bir harekete neden olabilir. Destek seviyelerimiz 13.65 ve 13.52, direnç seviyelerimiz 13.76 ve 14.00’dür.

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