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Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artan buğdayın Adana’da hasadı başladı

Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte stratejik öneme sahip buğdayın, Çukurova’da hasadı başladı. Çiftçiler, buğdayın alım fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Ekonomi 25.05.2022, 09:15
Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artan buğdayın Adana’da hasadı başladı

Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte stratejik öneme sahip buğdayın, Çukurova’da hasadı başladı. Çiftçiler, buğdayın alım fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda hasat başladı. Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da biçerdöverler Karataş ilçesindeki tarlalarda çalışmaya başladı.

Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 azalmayla kent genelinde 1 milyon 400 bin dekar buğday ekildi. Dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 700 bin ton rekolte bekleniyor.

Ukrayna-Rusya savaşının ardından stratejik öneme sahip buğday için çiftçinin gözü buğday alım fiyatlarında. Çiftçiler, fiyatların en az 7 lira olmasını bekliyor.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayın soğuk hava nedeniyle etkilendiğini ve hasadın 2 hafta gecikmeli başladığını söyledi. Erkenci cins buğdayların veriminin dönüm başına 500 kilogram olduğunu aktaran Doğan, “Başaklar soğuktan hasar gördü ancak soğuk yemeyen bölgelerde en az 500 ile 700 kilogram arasında dönüm başına verim bekliyoruz” diye konuştu.

“Fiyatları bekliyoruz”

Geçen sene fiyatların kilogram başına 2 lira 25 kuruş olduğunu, bu sene de en az 7 lira olması gerektiğini belirten Başkan Doğan, “Geçen sene hasat başlarken fiyatlar ton başına 2 bin 250 lira, prim ise 275 lira olarak açıklanmıştı. Bu sene de fiyatları bekliyoruz. En az 7 lira olması gerek. Türkiye olarak geçen sene 17 milyon ton buğday ürettik ancak 20 milyon 500 bin ton buğday ihtiyacımız var. 3 milyon 500 bin tonluk buğday açığımız var” ifadelerini kullandı.

“Buğdayın önemi arttı”

Alternatif ürünlerin artmasıyla buğday ekim alanlarının azaldığına dikkat çeken Doğan, Ukrayna-Rusya savaşının ardından buğdayın öneminin bir kere daha ortaya çıktığını söyledi. Doğan, “Şu an dünya piyasalarında buğday fiyatları çok yüksek. Kilogramı en az 7 lira. Eğer bizdeki fiyatlar 7 liranın altında olursa bu çiftçimizi kurtarmaz. Buğdayda da ayçiçeği, soya ve pamukta olduğu gibi desteğin arttırılmasını bekliyoruz. Çiftçimiz alternatif ürünlerden dolayı buğday ekim alanlarını azalttı. Ancak savaş ile birlikte buğdayın önemi bir kere daha ortaya çıktı. Eğer destekler ve fiyat bu sene tatmin edici olursa seneye buğday ekim alanımız artar ve dışa bağımlılığımız ortadan kalkar” dedi.

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