Ukrayna Meselesinden Stablecoin Raporu ve Ripple’ın Mektupları

"Finans piyasaları dünden bu yana oldukça yoğun bir gün geçiyoruz. Ukrayna meselesi sıcaklığını koruyadursun, önce Putin-Lavrov görüşmesinde ve ardından dün gece saatlerindeki Biden’ın konuşmasından anladığımız her iki lider diyalog yolunu açık bırakarak konuyu bir süre izlemeye bırakacak.

Bu aşamada maksimum tansiyonuna ulaşıldığını düşündüğümüz jeopolitik gerginlikler yerini bir miktar soğumaya bırakabilir. Diğer tarafta Senato Bankacılık Komitesinde yine dün stablecoinler hakkında oturum düzenlendi.

Öne çıkan görüşlerin çoğu stablecoin ihraççılarının yarı esnek ve tek bir federal düzenleyici tarafından az gözetimde olmalarıydı. Bir üyenin de stablecoin ihraççılarının %100 rezerv tutmasına gerek olmadığını belirtmesi toplantının ılımlı geçtiği izlenimini verdi. Fakat asıl konumuz yarın geliyor. Mahkeme mühürlü belgeleri açtıracak ve SEC-Ripple davasında Ripple’ın iki yöneticisinin mailleri ortaya çıkacak.

Bu durum Ripple'ı ilgilendirdiği kadar tüm kripto para camiasını da yakından ilgilendirecek çünkü SEC’in bir çok kripto paranın menkul kıymet olduğu argümanı daha da kuvvetlenecek. Piyasanın risk iştahı toparlanma sergiliyor ve cüzdanların da Bitcoin almaya devam ettikleri görülüyor.

Teknik olarak halen daha 40.500-45.000$ bandında seyri koruyoruz. Fakat sıkışmaya doğru devam eden seyir, 43.000$ seviyesinden geçen yükseliş trendi ile Bitcoin’in hareket mesafesini sınırlandırıyor. Bu akşam FOMC tutanakları yayımlanacak. Üyelerin ne kadarlık faiz artışı düşündükleri de ortaya çıkacak."