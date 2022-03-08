Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’nın tepkisi, İsrail havayolu şirketine geri adım attırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın, İsrail dahil birçok ülkenin Rusya’ya yaptırım uygulamasına karşı İsrail Havayolu Şirketi El Al Airlines’ın, Rus ödeme sistemi "Mir" üzerinden ödeme almasına tepki göstermesi üzerine havayolu şirketi geri adım attı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından birçok ülke Moskova’ya ekonomik kısıtlama kararı aldı. İsrail’de yaptırım uygulayan ülkelerin başında gelirken, İsrail’in önemli havayolu şirketlerinden El Al Airlines, bu yaptırımları delmeye çalıştı. Visa ve Mastercard’ın, Rusya bankalarını ödeme sistemlerinden çıkarmasının ardından Rusya kendi ödeme sistemi "Mir" ve Çin şirketlerinin ödeme sistemlerini kullanmaya başladı. Fakat El Al Airlines’ın, uçak bileti satışında Rusya’nın "Mir" ödeme sistemini kabul etmesi üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’dan duruma sert tepki geldi. Kuleba sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrailli havayolu şirketine tepki göstererek, "Dünya, Rusya’nın barbarlığına karşı yaptırım uygularken, bazıları Ukraynalıların kanına bulanmış paraları kazanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. İsrail Havayolu şirketinin "Mir" ödeme sistemi ile ödeme kabul ettiğine dikkat çeken Kuleba, "Bu Ukrayna - İsrail ilişkilerine yönelik ahlaksızca bir darbedir" dedi.

Şirketten cevap gecikmedi

Kuleba’nın bu tepkisinin ardından İsrail El Al Airlines’ten açıklama geldi. Açıklamada, " EL AL, 28 Şubat itibariyle Mir kredi kartı ödeme sistemini bloke etti" ifadeleri kullanıldı. Havayolu şirketi tarafından, Ukrayna’ya insani yardımlar gönderildiği hatırlatılarak, "Ukrayna hava sahasının kapatılmasıyla birlikte EL AL, Ukrayna için yüzlerce ton insani ve tıbbi malzeme taşıdı. Yetim ve mültecileri, daha güvende olmaları için İsrail’e taşıdı" ifadelerine yer verildi.