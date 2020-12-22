banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Milyonlarca genç kızı İslam'a kazandırmış!
Milyonlarca genç kızı İslam'a kazandırmış!
Yeni yılda yenilenmek için bu önerilere kulak verin
Yeni yılda yenilenmek için bu önerilere kulak verin
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Apple, otomobil üretecek
Apple, otomobil üretecek

Uğurdağ’dan hammadde üreticilerine çağrı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, hammadde yetersizliği sebebiyle mobilya sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, hammadde üreticilerini iç piyasadan gelen talepleri dikkate almaya davet etti.

Ekonomi 22.12.2020, 15:22
6
Uğurdağ’dan hammadde üreticilerine çağrı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, hammadde yetersizliği sebebiyle mobilya sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, hammadde üreticilerini iç piyasadan gelen talepleri dikkate almaya davet etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, özellikle mobilya sektöründe hammadde sıkıntısından dolayı üretimlerin durma noktasına geldiğini belirterek, hammadde üreticilerine çağrıda bulundu. Uğurdağ, “Hammadde üreticilerinin iç piyasayı arka plâna itmesini kabul etmiyoruz” dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Son zamanlarda hammaddede yaşamış olduğumuz sıkıntılar mobilya üreten sanayicimizi, esnafımızı ve tüccarlarımızı çok zor duruma soktu. 2020 yılı zaten pandemi dolayısı ile çok zor geçiyor ve birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmişti. Sanayicilerimiz, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte dünyadaki birçok üreticinin üretimini durdurmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı başta sünger ve cam gibi hammaddelerimiz olmak üzere birçok hammaddede aylardan beri temin noktasında ve fiyat artışlarından dolayı çok büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bilhassa son 2-3 aydır sanayimizde MDF, sunta, suntalam gibi hammaddelerde terminlerin şaşması, hammadde üretimi yapan fabrikalarımızın ihracatlarını çok fazla artırarak iç piyasaya ürün sevk etmemesinden kaynaklı sıkıntılar artmış durumda” dedi.

Uğurdağ, “Bizler de mobilya sektörü olarak ihracat yapan bir sektörüz. Sanayicilerimiz ihracat ağırlıklı çalışmaktalar. Gerek fuarlarda gerek ikili iş görüşmelerinde ihracat bağlantıları gerçekleştirdiler ancak bu ihracat bağlantılarının birçoğunu hammadde sorunundan dolayı iptâl etmek ya da terminlerini çok geciktirerek teslim etmek zorunda kaldılar. Hammadde üreticilerimiz, ihracat yapmak için iç piyasaya ürün sevk etmiyorlar, iç piyasadaki talepleri öngörmüyorlar, öncelik vermiyorlar. Ülkemizdeki hammadde üreticilerimiz belli. Bu çaptaki büyük üreticilerimiz ihracat yaparken iç piyasayı zor durumda bırakmasınlar. Üretim planlamalarında iç piyasayı 2. ya da 3. sırada olarak düşünmesinler. Hammadde üreten üreticilerimizin, esnaf ve sanayicilerimiz için doğru kararlar almalarını önemle rica ediyoruz. Hammadde probleminden kaynaklanan sebeplerden dolayı mobilya sektöründe üretimler durma aşamasına gelmiştir. Tüm hammadde üreten firmalarımıza sesleniyoruz, ihracat yapmayın demiyoruz ancak iç piyasayı da bu kadar geri plâna itmesini da kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11