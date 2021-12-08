Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri, LGS aralık ayı örnek sorularını değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Akademik Kurul üyeleri, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) aralık ayı örnek sorularını değerlendirdi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, aralık ayı soruları, görsellerle desteklenen örneklerin bilgiyi doğru kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine kurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, soruların sınava hazırlanan öğrenciler için rehber niteliğinde olduğunu belirterek, soruların yorumlama ve analiz becerisini ölçtüğünü bildirdi.

Kurt, örnek sınavın müfredata uygun hazırlandığını, sınavın hem hızlı ve doğru okumayı hem de bilimsel düşünmeyi gerektiren konulardan oluştuğunu aktardı.

Örnek soruların yayınlanmasının öğrenciler için çok faydalı olduğuna işaret eden Kurt, "Her soru aslında öğrencileri başarıya götüren bir rehber. Ancak MEB'in yayımladığı örnek soru sayılarının artırılabileceğini düşünüyorum. Öğrencilerimiz için faydalı olacaktır. Sorularda görseller ve bu görsellerin içinde bilgiler var. Öğrencinin bu bilgileri doğru yorumlaması gerekiyor. Öğrenci 1,5 dakika içinde hızlı bir şekilde soruyu kavrayıp, işlem yapıp sonuca varabilmeli. İşlemi hızlı yapabilmesi için de bol miktarda soru çözmeli." ifadelerini kullandı.

- "Sorular görsellerle desteklenmiş"

Uğur Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat da fen bilimleri testi sorularının kazanımlara uygun hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aralık ayı örnek soruları 3. ünite olan basınç ünitesinden oluşturulmuştur. 1 ve 2. üniteden soru sorulmamış olup geçen seneden farklıdır. Soruların tamamı görsellerle desteklenmiş. Ayrıca, soruların aşamalı deney düzeneklerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu deney düzeneklerinde değişkenlerin (bağımlı, bağımsız ve kontrol) sorgulandığını söyleyebiliriz. Sorulardaki detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sınıf içi etkinlikler ve günlük yaşamdan örneklere yer verilerek zenginleştirilmiş. Bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine kurgulanan aralık ayı sorularının öğrencileri zorlayabilecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz."

- "Sınavlarda matematik okuryazarlığı önem kazanıyor"

Uğur Okulları Matematik Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy ise soruların iyi okuma, anlama ve yorumlamaya dayalı olduğunu aktararak, "Sınavlarda matematik okuryazarlığı önem kazanıyor. Öğrencilerin bu sorularda analiz, sentez ve mantık yürütme becerilerini kullanması gerekiyor. Sorular üst düzey düşünme becerileri gerektiren ve bilgiyi yoklayan sorulardan oluşuyor. Problem sorularında ise uzun hikayelere yer verilmemiş ve bu sorular görsellerle desteklenmiştir. Konulara hakim, yönergeleri dikkatle okuyan, bilgiyi doğru kullanan, beceri temelli soru çözümlerine yer veren öğrencilerin daha rahat çözebileceği sorulardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Metinlerin içerikleri düşünce ve bildirme yazısı ağırlıklı olarak sorulmuştur"

Uğur Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke, dil bilgisi konularının Türkçe testinin yüzde 20'sini oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örnek sorular, 3 yıldır uygulanan LGS'lere göre bir kademe daha az zorlayıcı olmakla birlikte soru kökleri genel anlayışa birebir uymaktadır. Şaşırtıcı ya da çok farklı denilebilecek bir soru kalıbı bulunmamaktadır. Özellikle şifreleme ve noktalama işaretleri sorularının son 2 ay örneklerinde yer alması LGS'de bu konulardan soru gelme olasılığını arttırmaktadır. Sonuç olarak örnek sorular; yine çok dikkat gerektiren, çok uzun olmayan metinlerle kurgulanmış, hem analiz hem de sentez yeteneklerini yoklayan sorular şeklinde değerlendirilebilir. Metinlerin içerikleri düşünce ve bildirme yazısı ağırlıklı olarak sorulmuştur. Yapay zeka, medya metinleri gibi güncel konulardan bahsedilmiştir."

Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Sertkahya da sosyal bilgiler testindeki uzun paragraf sorularına dikkati çekerek, "Sıklıkla çıkarım yapmaya yönelik sorular bulunuyor. Sorularda ulusal bağımsızlık, milli egemenlik, güçler birliği kavramlarına vurgu yapılmış. Genel olarak bakıldığında MEB müfredatı ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Soruların konu dağılımına bakıldığında ise sadece bir sorunun 'Bir Kahraman Doğuyor' ünitesinden geldiğini görüyoruz. Diğer sorular 'Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!' ünitesi kapsamındadır." ifadelerini kullandı.

- "İngilizce testinde çeldirici soru yok"

Uğur Okulları İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem ise İngilizce testinde grafik soruları bulunduğunu, diyalog tamamlama ve "invitation card" sorularının da yer aldığını bildirdi.

Durum sorusuna hiç yer verilmediğini aktaran Erdem, "Özellikle tablo ya da verilen bilgi üzerinden diyalog tamamlama soruları ağırlıkta. Broşür ve ayrıca verilen bilgiye dayalı okuduğunu anlama sorusu sorularına yer verilmiş olup seçeneklerde görsellere yer verilmemiştir. Verilen örneklerde genel olarak olumlu soru köküne yer verilmiş, yalnızca iki soru olumsuz soru köküne sahiptir. İngilizce soruları genel itibarıyla kolay hazırlanmıştır. Çok fazla çeldiriciye yer verilmemiştir, iyi bir grafik analizi ya da görsel analizi ile çok rahatlıkla çözülebilecek sorulardır. Herhangi bir şekilde kafa karıştırıcı ya da düşündürücü unsurlara soru ve şıklarda yer verilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir ise din kültürü ve ahlak bilgisi testinde klasik anlayışa sahip soruların terk edildiğini, görsel anlatıma dayalı sorulara ağırlık verildiğini belirtti.

Kazanımların günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulduğunu aktaran Bekir, "Öğrencinin bilgi seviyesi okuma, anlama ve yorumlama becerileri üzerinden ölçülmek istenmiş. Ayrıca, öğrencilerin diğer derslerden alışkın oldukları grafik okuma sorularına artık din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde de yer verilmeye başlanmış." ifadelerini kullandı.