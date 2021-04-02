UEDAŞ’tan Kars’a yeni çağrı merkezi

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 2016 yılında Kars’ta kurduğu çağrı merkezinin yeni yerleşkesini hizmete açtı.

Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 200 istihdam kapasiteli yeni çağrı merkezini devreye aldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde 900 metrekare alana kurulan çağrı merkezi, kentin istihdam ihtiyacına büyük destek sağlıyor. Çalışan nüfusunun yüzde 73’ü kadınlardan oluşurken, yaş aralığı ise 25-30 bandında seyrediyor.

Günlük ortalama 5 bin çağrı karşılayan çağrı merkezinde yılda 1.6 milyon vatandaşa hizmet sağlanıyor.

Açılış törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nun yanı sıra şehir protokolünden de yoğun katılım sağlandı.

Programın ev sahipliği konuşmasını yapan Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, ülkenin doğusu ile batısı arasında köprü olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Özdemir, “Kars bizim için şirketimizin vitrini olma özelliğini taşıyor. Vatandaşımız enerji ile ilgili bize ulaşmak istediğinde onlara ilk karşılamayı bu şehirden gerçekleştiriyoruz. Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde bir nüfusa enerji hizmeti sağlarken, Kars’ta kurduğumuz çağrı merkezimizle de müşteri memnuniyetinin nabzını tutuyoruz. Ülkenin doğusu ve batısı arasındaki köprü niteliğinde olan bu hizmetin temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. 200 kişiye istihdam sağladığımız çağrı merkezinin yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. ekibimizin kadın ve genç nüfus ağırlıklı oluşmasının kente büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tesisimizin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor ve bu güzel günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise yaptığı konuşmada, “Bakanımızla birlikte başkanımızı sıkıştırdık. Ama o dedi ki, ‘kaygılanmayın zaten biz burayı kurgularken daha büyüsün, insanımıza daha fazla istihdam oluştursun duygusuyla hareket ediyoruz. Kars’ı diğer çağrı merkezlerimizden ayrı tutuyor, ayrı bir lokasyon olarak bakıyoruz’ dedi. O da bizi ziyadesiyle memnun etti. Şehrimize katacağı katkıdan, getireceği destekten dolayı Özdemir’e huzurlarınızda bin defa teşekkür ediyorum. Bizim için istihdam kıymetli, bu da bir istihdam kapısıdır. Var olsunlar, sağ olsunlar şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, “Çağrı merkezleri açısından rakamlara baktığımızda; ilimizde faaliyet gösteren 4 firmanın olduğunu ve bu çağrı merkezlerinde 759’u kadın, 347’sinin erkek olmak üzere bin 106 kişinin istihdam edildiğini görüyoruz. Bugüne kadar Çalışma ve İş-kur Müdürlüğümüzce çağrı merkezleri özelinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Programı kapsamında 252, İşbaşı Eğitimi Programı kapsamında 79 olmak üzere toplam 331 kişiye eğitim verilmiş ve çağrı merkezlerimizde istihdam edilmiştir. Gerek iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerekse sosyal donatılarıyla uygun bir ortamda hizmet verecek olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. çağrı merkezimizde istihdam edilecek 200 kişinin 25-30 yaş aralığında ve büyük çoğunluğunun nün kadınlardan oluştuğunu bilmek bizleri mutlu etmiştir. Bu durumun, gençlerimizin ve kadınlarımızın işgücüne katılımı açısından oldukça sevindirici olduğunu belirtmek istiyorum. Gençlerimizin, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, özetle şunları söyledi:

“Bugün memnuniyetle görüyoruz ki bu çağrı merkezi tabiri caizse doğurdu. İkinci bir çağrı merkezini oluşturdu. Orada 300 kişi şuna çalışıyor. Yakın zamanda da orası da 350’ye çıkacak. Ancak Başkanım Uludağ Elektriği Çağrı Merkezi ihtiyacını geliştirerek Kars’a daha iyi bir ortamda hizmet vermek istiyoruz dedi ve nitekim burada bu mekanda bu hizmet verilmeye başlandı. Şu an 141 kişi aktif olarak çalışıyor. Ama başkanım müjdesini verdi. Kesinlikle buranın kapasitesini artıracağız. Çok daha fazla insanla çok farklı hizmetleri bu noktadan vereceğiz. Ülkenin başka yerindeki ihtiyaçları Kars’tan karşılayacağız dediler. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum.”

UEDAŞ Hakkında

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 01.09.2010 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Limak Holding bünyesinde hizmetlerine başladı. Temel hizmet olarak; iletim noktalarından aldığı elektriği vatandaşlara perakende olarak dağıtmakla görevli olan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin, çalışma esasları EPDK tarafından belirlendi. Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ; 35 bin 501 kilometrelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin otomotiv merkezi Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 3 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak altyapısını geliştirme ve daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.