UEA İcra Direktörü Fatih Birol: 'Enerji krizi 1970'lerden çok daha ağır'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 'Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Dünya Enerji Pazarları ve Küresel Enerji Dönüşümü' temasına odaklanılan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaparken, moderatörlüğünü ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Şirket İşleri Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu üstlendi.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji piyasasına etkilerini değerlendirdi.

Küresel boyutta yaşanan enerji krizinin 1970'lerde yaşanan krizden çok daha ağır olduğunu kaydeden Birol, küresel enerji krizinin başlangıç tarihinin ise 24 Şubat 2022 olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Birol, "Sadece petrol piyasası değil, doğalgaz, kömür, hatta uranyum piyasaları bu savaştan ciddi olarak etkilenecek. Jeopolitik boyutları da 1970'lerden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DAN İTHALATI AZALTTILAR'

Rusya'nın dünyanın bir numaralı doğalgaz ihracatçısı olduğunu vurgulayan Fatih Birol, Avrupa'nın doğalgaz ithalatının yüzde 45'ini Rusya'dan karşıladığını, dolayısı ile gelişmelerin Avrupa açısından daha önemli olduğuna işaret etti.

Birol, Ukrayna'daki savaşın patlak vermesi ile birçok ülke tarafından devreye alınan yaptırım kararlarının enerji sektörüne ciddi yansımaları olduğunu ve daha da olacağını söyledi.

Birol, "Doğu Avrupa ülkeleri ile Almanya ve İtalya Rusya'ya en fazla bağımlı olan ülkeler. Bu ülkelerin alacağı kararlar da son derece önemli. Birçok ülke şu anda yaptırımlar neticesinde ithalatını azalttı. Ama azaltmak mı, sıfıra indirmek mi? Sıfıra indirmek konusunda her ülkenin politik olarak pozisyonları var. Enerji dünyasında bunu bir günde değiştirme imkanınız yok" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ŞİMDİ YA DA ASLA DEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Ukrayna-Rusya savaşının hem küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisini hem de enerjide dışa ve fosil kaynaklara olan bağımlılığın derecesini gözler önüne serdiğinden bahsetti.

Turan, "Enerji politikalarında perspektif hızla 'enerji dönüşümünden' 'enerji arz güvenliğine' kaydı. Bu süreçte Avrupa Birliği Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım planını hayata geçirdi, 'RepowerEU' planıyla fosil kaynaklarda Rusya’ya olan bağımlılığını 2030 yılına kadar sonlandırmayı hedeflediğini açıkladı. Aynı plan dahilinde sıvılaştırılmış doğalgaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yenilenebilir hidrojen, elektrifikasyon ve altyapı yatırımlarının artırılacağına işaret etti. Uluslararası Enerji Ajansı da 10 maddelik eylem planıyla bu tartışmalara katkı sağladı" dedi.

Nisan ayının başında açıklanan IPCC-Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin Raporundaki analizleri hatırlatan Turan, "Bu rapor bizlere iklim değişikliğiyle mücadelede şimdi ya da asla dediğimiz bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Bu kapsamda küresel enerji dönüşümü daha da derinleşmemiz gereken bir alan olarak ortaya çıkıyor. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda, Şubat ayında gerçekleştirilen İklim Şurası kararlarına da yansıyan ve bu yıl içinde hazırlanması öngörülen Uzun Dönemli Enerji Planı’nı stratejik önemde görüyoruz. Bu planın arz güvenliği, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik prensiplerini bütüncül gözetmesi kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİK ÖNEM TAŞIMAYA DEVAM EDECEK'

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği potansiyelinin azami şekilde kullanıldığı, enerji arz güvenliğine ve kalitesine yönelik altyapının güçlendirildiği, serbest piyasa uygulamalarından uzaklaşılmayan bir planın gerekliliğine de vurgu yapan TÜSİAD Başkanı Turan, "Etkili bir kaynak ve rezerv planlamasını, hidrojen gibi yüksek potansiyel taşıyan alanlarda güçlü bir teknoloji ve inovasyon desteğini, ekonomik enerjiye ulaşılabilirliğin artırılmasını önceliklendirmeliyiz.

Küresel enerji dönüşümü arz güvenliği, iklim değişikliği, jeopolitik, ekonomik, sürdürülebilirlik ve teknolojik boyutlarıyla önümüzdeki dönemde stratejik önem taşımaya devam edecek" diye konuştu