UDOFED’den döner ustalarına ‘Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi’

UDOFED, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde döner ustalarına yönelik ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermeye hak kazandığını açıkladı.

Uluslararası Döner Federasyonu’nun (UDOFED), döner sektörünün iyileştirilmesi ve sanayileşmesi için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Federasyon, geçtiğimiz ay geleneksel dönerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yapılan ortak çalışmalar sonunda ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne alınmasını ve UNESCO’ya taşımasını sağlamıştı. Federasyon şimdi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde döner ustalarına yönelik ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermeye hak kazandığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, UDOFED tarafından verilecek ve uluslararası geçerliliği olan ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın AB Uyum Yasaları çerçevesinde anlaşma imzaladığı tüm ülkelerde de resmi işlem görecek.

“Belgeyi, tamamlanan hazırlıklar ile birlikte çok yakın bir zamanda vermeye başlayacağız”

Döner sektörünün iyileştirilmesi için yaptıkları projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyleyen Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan 2021 yılının dönerin yılı olacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ verme konusunda UDOFED resmi olarak yetkilendirildi. Artık Döner ustalarımızı uluslararası geçerliliğe sahip bu belge ile donatacağız. Tamamlanan hazırlıklar ile birlikte çok yakın bir zamanda vermeye başlayacağımız bu kıymetli belge, Uluslararası Döner Federasyonu bünyesinde eğitime tabi tutacağımız ve belgelendireceğimiz Döner ustalarının kolunda altın bileziği olacak”.

“Sektörde kadın istihdamını sağlayacağız”

Kadın istihdamı konusuna değinen Genel Başkan Mercan, “Bununla birlikte federasyon olarak İŞKUR ile işbirliği yaparak sektörde kadın istihdamının sağlanması için adım atacağız ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vererek döner sektörüne kazandıracağımız Kadın Döner Ustaları, geleneksel dönerimize değer katarken ülkemizin ve federasyonumuzun gurur kaynağı olacak. Sektör çalışanlarının eğitimli ve bilinçli olması konusunda attığımız bu adım geleneksel dönerimizin hak ettiği itibarı görmesi yanında sektörün sanayileşmesi sürecini hızlandıracak. Federasyonumuz tarafından verilecek ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ayrıca bir diğer UDOFED projesi olan ‘Döner Akademisi’ için de temel oluşturacak” şeklinde konuştu.