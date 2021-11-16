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Üçüncü çeyrekte işsizlik oranı 11,7 seviyesinde gerçekleşti

2021 yılı üçüncü çeyrekte işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 16.11.2021, 10:13
Üçüncü çeyrekte işsizlik oranı 11,7 seviyesinde gerçekleşti

2021 yılı üçüncü çeyrekte işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Üçüncü Çeyrek (Temmuz - Eylül) İşgücü İstatistikleri açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,4 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 671 bin kişi artarak 28 milyon 996 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 45,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 51,4 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 615 bin kişi artarak 32 milyon 838 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 32,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 55,4’ü hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 81 bin kişi, sanayi sektöründe 124 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 456 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1’i tarım, yüzde 21,4’ü sanayi, yüzde 6,2’si inşaat, yüzde 55,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma saati 44,0 saat oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 652 bin kişi artarak 26 milyon 809 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 44,0 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 45 milyon 119 bin saat artarak 1 milyar 179 milyon 80 bin saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 11,7 oldu

İşsizlik oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,6 puan azalarak yüzde 11,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 282 bin kişi azalarak 3 milyon 912 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,4 oldu

İstihdam oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,8 puan artarak yüzde 46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 288 bin kişi artarak 29 milyon 652 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,3 puan artarak yüzde 52,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 6 bin kişi artarak 33 milyon 564 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 18,3 oldu

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,9 puan azalarak yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,5 puan azalarak yüzde 18,3 oldu.

İstihdamın yüzde 69,2’sini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar oluşturdu

İstihdamın yüzde 69,2’sini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,5’ini işverenler, yüzde 15,9’unu kendi hesabına çalışanlar, yüzde 10,3’ünü ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı yüzde 26,0 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı III. çeyreğinde yüzde 26,0 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 115 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısının yüzde 31,7’sini uzun süreli işsizler oluşturdu

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde 1 milyon 240 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 31,7’sini uzun süreli işsizler oluşturdu.

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