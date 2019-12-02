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Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0,9 oldu

Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde başlayan ve 9 ay süren krizi atlattı. Ekonomi 3 çeyrek üst üste küçülmenin ardından 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme gösterdi. 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 civarında büyüme bekleniyor.

Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0,9 oldu

Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde başlayan ve 9 ay süren krizi atlattı. Ekonomi 3 çeyrek üst üste küçülmenin ardından 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme gösterdi. 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 civarında büyüme bekleniyor.

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:03
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Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0,9 oldu

TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon TL oldu.

TÜİK ikinci çeyrek için daha önce yüzde 1.5 olarak açıkladığı daralmayı yüzde 1.6 daralmaya revize etti. İlk çeyrek için daha önce yüzde 2.4 olarak açıklanan daralma ise yüzde 2.3 daralma olarak revize edildi. Son üç çeyrekte küçülen Türkiye ekonomisi, 2019 üçüncü çeyreği itibarıyla bu seriyi sonlandırmış oldu. 

Büyümeye en büyük katkı stoklardan

Hanehalkı tüketimi, üç çeyreklik daralmanın ardından üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 artış göstererek, büyümeye 0,9 puan katkı sundu. Devlet harcamaları da yıllık bazda yüzde 7 artış ile 0,9 puan katkı sağladı. Gayri safi sabit sermaye oluşumundaki daralma hızı yavaşlamış olsa da, yıllık bazda yüzde 12,6’lık daralma ile büyüme üzerinde 3,4 puan baskı kurdu. Net dış denge, ithalattaki yüzde 7,6’lık artış ve ihracattaki yüzde 5,1 yıllık artış ile 0,2 puan baskı kurdu. Net ihracat, ikinci çeyrekten bu yana ilk kez büyümeye destek vermedi. 

 İnşaattaki daralma hız kesti

Üretim tarafından bakıldığında tarım, finans, kamu yönetimi, bilgi ve iletişim, gayrimenkul gibi sektörlerden gelen ılımlı pozitif katkılara rağmen sanayi, inşaat ve hizmetler ekonomideki daralmaya yol açan sektörler olarak öne çıktı. 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörü yüzde 1,6 arttı ve inşaat sektörü yüzde 7,8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 0,6 arttı.

Milli gelir, 10 yıl öncesine döndü

Kişi başı milli gelir, üçüncü çeyrekte 8 bin 811 dolar ile 2009 yılı milli gelirinin de altına gerilemiş dudumda.

Son Güncelleme: 02.12.2019 12:14
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