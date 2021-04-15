Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

TBMM'de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor.

SON ÖNERGE İLE KAPSAM GENİŞLİYOR

Dünya'da yer alan habere göre; verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan, internet kafe, spor salonları, düğün salonları gibi işyerlerinde çalışan personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

İLK TEKLİF YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİRİYORDU

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

Başka bir önerge ile yine bu kapsamda faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK'ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilmesi hükme bağlandı.

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