Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı

Ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 894 bin 511 kişi iken, 2022 yılı Eylül ayında 14 milyon 919 bin 900 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.