Üçge Elektronik AŞ’ye ‘Premium Dealer Of The Year 2020’ ödülü

Üçge Elektronik Şirketi, 2020 yılı başında iş birliği kararı aldığı otomatik tartım etiketleme çözümleri sunan İtalyan Coop Bilanciai tarafından başarı ile sürdürdüğü faaliyetleri ve hayata geçirdiği projeleri nedeniyle “Premium Dealer Of The Year 2020” ödülüne layık görüldü.

Bu ödülün Coop Bilanciai ile derinleşen iş birliğinde önemli bir mihenk taşı oluşturduğunu belirten Üçge Elektronik Aş Pazarlama Satış Yönetmeni Mehmet Bünyamin Dirlik, Coop Bilanciai ile ödüle uzanan işbirliği süreci hakkında şunları söyledi: “Coop Bilanciai firması, özellikle gıda ve gıda dışı üretim tesislerinde yer alan ambalajlı ürün ağırlık kontrolü ve etiketleme sistemlerinde geniş portföy sunmakta; kırmızı et, beyaz et, meyve & sebze gibi taze gıda sektörlerinde, ürün ve kasa/koli bazlı otomatik tartım etiketleme çözümleriyle fark oluşturmaktadır. Müşteri ve projeye özel terzi işi çözümleri sayesinde dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de, alanında fayda-fiyat, performans, yatırımın geri dönüş verimliliği noktasında, rekabetçi ve belirleyici markaların başında gelmektedir. Üçge olarak 2020 yılı başında Coop Bilanciai yetkilileri ile Türkiye’de bir araya geldik. Üçge’nin üretim tesislerini gezerek firma hakkında bilgi edindiler. Türkiye pazarında, Üçge Elektronik’in; başarıyla tamamladığı projeleri, sahip olduğu ürün portföyünü, marka gücü ve bilinirliğini, teknik servis yetkinliklerini, geçmiş projelerdeki deneyimlerini ve pazar potansiyelini daha yakından gözlemleme ve değerlendirme imkanı buldular. Görüşmeler sonucu Coop Bilanciai ile Üçge Elektronik arasında güçlü bir birliktelik sağlanabileceği konusunda anlaşmaya varıldı. Gerçekleşen işbirliği ile Coop Bilanciai markasının Türkiye distribütörlüğünü alan Üçge; pandemi gölgesinde geçen bir yıla rağmen ciddi projelerin tekliflendirilmesine, Türkiye ve Azerbaycan’daki önemli projelerin hayata geçirilmesine, yapılan yatırımların zamanında tamamlanıp, tesislerin üretimlerine başlamasına veya kesintisiz bir şekilde üretime devam etmesine katkı sunmuştur. Yıl boyunca gerçekleşen başarılı yurt içi ve yurt dışı satış ve teknik servis operasyonları ile Üçge Elektronik AŞ, Coop Bilanciai firması tarafından ‘PREMIUM DEALER OF THE YEAR 2020‘ ile ödüllendirilmiştir. Coop Bilanciai ve Üçge, güçlerini Türkiye pazarı için birleştirerek, müşterilerine ‘Memnuniyet Deneyimi’ hikayelerini yazma ve günden güne arttırma olanağı sunmaktadır. Üçge Elektronik olarak çözüm ortaklarımızın yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerini, Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve yakın coğrafyasında başarı ile temsil ederken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ‘ yüzde 100 doğru ürünler, yüzde 100 doğru çözümler’ ilkesi ile hizmet verme anlayışıyla kazandığımız başarıların arkası gelecektir”