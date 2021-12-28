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Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar: Yanaştığı İl Tekirdağ

Türkiye, Uzakdoğu ve Avrupa arasında çalışan megamax sınıfı gemileri misafir etmeye devam ediyor. Uçak gemilerinden daha büyük, 4 futbol sahasına eş değer konteyner gemisi Tekirdağ’a yanaştı. Türkiye Uzakdoğu ve Avrupa arasında çalışan megamax gemilerin uğrak haline geldi. 399.9 metre uzunluğuyla 4 futbol sahası büyüklüğünde, 61.5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip Panama Bandıralı ‘MSC Gülsün’ adlı gemi Mısır’dan çıktıktan sonra Akdeniz üzerinden Tekirdağ’a geldi. Devasa boyutuyla birçok uçak gemisinden daha uzun ve daha geniş konumundaki gemi, görenleri hayrete düşürüyor.

Ekonomi 28.12.2021, 11:32
Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar: Yanaştığı İl Tekirdağ

Türkiye, Uzakdoğu ve Avrupa arasında çalışan megamax sınıfı gemileri misafir etmeye devam ediyor. Uçak gemilerinden daha büyük, 4 futbol sahasına eş değer konteyner gemisi Tekirdağ’a yanaştı. Türkiye Uzakdoğu ve Avrupa arasında çalışan megamax gemilerin uğrak haline geldi. 399.9 metre uzunluğuyla 4 futbol sahası büyüklüğünde, 61.5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip Panama Bandıralı ‘MSC Gülsün’ adlı gemi Mısır’dan çıktıktan sonra Akdeniz üzerinden Tekirdağ’a geldi. Devasa boyutuyla birçok uçak gemisinden daha uzun ve daha geniş konumundaki gemi, görenleri hayrete düşürüyor.

Türkiye’de tek seferde elleçleme rekoru

İnşa edildiği 2019 yılında dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak kayıtlara geçen dev gemi, 12 bin 862 TEU elleçleme ile Türkiye’de bugüne kadar bir gemide gerçekleşen en yüksek elleçleme rakamına ulaşarak bir rekora da imza atılmış oldu. 23 bin 756 TEU taşıma kapasiteli gemi, halen dünyadaki en büyük üç gemi sınıfından biri olarak biliniyor.

Bu yükleri taşımaya uçak ve tren yetmez

Yapılan hesaplamalara göre konteyner gemisinin taşıdığı yüklerin tren, uçak ya da kamyonlarla taşınabilmesi için bin 358 adet Boeing 747 uçağı veya 2 buçuk kilometre uzunluğunda 44 uzun tren ya da 14 bin 72 adet kamyon gerektiği biliniyor. Kıtalar arası dolaşan dev gemi, aynı zamanda bir Türk kadın ismini taşıyor. Buradaki yüklerini indiren gemi, daha sonra İspanya’nın Barselona kentine yol alacak.

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