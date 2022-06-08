Uçak biletlerine zam!

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, iç hat uçak biletlerinde tavan fiyatın 200 TL artırıldığını yazdı. Cebeci, "Yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak" dedi.

UÇAK BİLETİ 200 TL ZAMLANDI

Cebeci, bugün kaleme aldığı yazısında tavan fiyatın 899 TL olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak.