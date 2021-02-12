Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı

Eczaneler, miadı dolmuş ürünlerden dolayı yılda ortalama 20 bin TL kaybediyor. Anne bebek ürünleri, besin takviyeleri, dermokozmetik gibi ilaç dışı kategoride yıllık 1,5 milyar dolarlık pazar bulunuyor. Pazarın yüzde 80’den fazlası ise ithal ürünlerden oluşuyor. Eczanelerin sağlık ürünü ihtiyaçlarını tedarik eden Novadan’da son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılarak tıbbi atık artışının engellemek için takas sistemi bulunuyor.

Ekonomiye 4,6 milyon TL katkı

Yapay zeka destekli alışveriş platformu Novadan, eczacılara eğitim olanağı sunması ile farklılaşıyor. Novadan’da eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas sistemi bulunuyor. Bu sayede hem milli geliri hem çevreyi hem de yapılan yatırımı koruyan platform, takas yöntemi ile şimdiye kadar 4,6 milyon TL'yi milli ekonomiye kazandırdı.

İnovasyonla yüzde 40 büyüme

Haziran 2020’de KOSGEB tarafından Ar-Ge inovasyon desteğini alarak faaliyete başlayan Novadan, Türkiye genelinde hizmet veren 26 bin 700 eczaneden 2 binine hizmet veriyor. Eczacılık mesleğine gönül veren Metin Kökçü, 15 yıllık sektör profesyoneli Haki Poyraz ve yazılım mühendisi Cengiz Eselioğlu’nun bir araya gelerek eczacılara yönelik yapay zeka temelli girişimi hayata geçirdi. Novadan, 2021 sonuna kadar üye sayısını 17 bine çıkarmayı hedefliyor. Novadan Kurucu Ortaklarından Haki Poyraz, “2020’de yüzde 40 büyüdük. Türkiye genelinde hizmet veren 26 bin 700 eczaneden 2 binine hizmet veriyoruz. 2021 sonuna kadar bu sayıyı 17 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Faaliyete başladıktan 4 ay sonra 2 milyon TL yatırım alarak 10 milyon TL değerlemeye ulaştık.” değerlendirmesinde bulundu.