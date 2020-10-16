Üç kuşaktır pamuk ektikleri tarlada verim artışı çiftçiyi sevindirdi
MARDİN OVASINDA 60 BİN DEKARDA EKİLEN PAMUK HASADI DEVAM EDERKEN 2019 YILINA ORANLA VERİM ARTIŞININ YAŞANILMASI PAMUK ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRDİ.
Mardin Ovasında 60 bin dekarda ekilen pamuk hasadı devam ederken 2019 yılına oranla verim artışının yaşanması pamuk üreticisini sevindirdi.
Mardin’de nisan ayında yaklaşık 60 bin dekar alanda ekilen pamukta hasat devam ediyor. Kızıltepe Ovasında pamukta yaşanan verim artışı çiftçiyi memnun etti. Üreticiler bu sene haşerenin az olması nedeniyle verimde de artış olduğunu belirtti. Pamuk biçme makinesiyle de hasadını yapan çiftçiler zaman da kazanıyor.
3 kuşaktır pamuk ektiklerini belirten çiftçilerden Vecdin Zamur, "Şuanda pamuklarımızı biçiyoruz. 3 kuşaktır bu arazilerde pamuk ekimi yapıyoruz. Bu sene pamuk verimi iyi. Geçen sene verim 200’lerdeyken bu sene 500-600 civarında, inşallah sonraki yıllarda da öyle olur. Elimizden geldiğince üretim yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir verim aldık inşallah devamı gelir" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde arazileri verimli olduğunu anlatan Zamur, pamuk hasadından sonra buğday ekeceklerini sözlerine ekledi.
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