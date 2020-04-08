Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.
ÜÇ KAMU BANKASINDAN TOBB'A CEVAP GELDİ
Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.
08 Nisan 2020 Çarşamba 11:42
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Salı günü yaptığı açıklamada, bankaların şirketleri "limit bitti" diyerek geri çevridiklerine dikkat çekerek, "Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" demiş ve sözlerine şunu eklemişti: "Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil."
Hisarcıklıoğlu'nun açıklamasından hemen sonra üç kamu bankasından ortak bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama aynen şöyle:
"Bugün Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu’nun sosyal medya üzerinden; Kamu Bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur. Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek vermekteyiz. Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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