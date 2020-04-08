ÜÇ KAMU BANKASINDAN TOBB'A CEVAP GELDİ

"Bugün Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu’nun sosyal medya üzerinden; Kamu Bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur.

Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek vermekteyiz.