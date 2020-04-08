Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
92961
ALTIN
358.635
DOLAR
6.7617
STERLİN
8.3623
EURO
7.3534

ÜÇ KAMU BANKASINDAN TOBB'A CEVAP GELDİ

Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

ÜÇ KAMU BANKASINDAN TOBB'A CEVAP GELDİ

Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:42
16 Okunma
ÜÇ KAMU BANKASINDAN TOBB'A CEVAP GELDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Salı günü yaptığı açıklamada, bankaların şirketleri "limit bitti" diyerek geri çevridiklerine dikkat çekerek, "Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" demiş ve sözlerine şunu eklemişti: "Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil."

Hisarcıklıoğlu'nun açıklamasından hemen sonra üç kamu bankasından ortak bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama aynen şöyle: 

"Bugün Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu’nun sosyal medya üzerinden; Kamu Bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur. Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek vermekteyiz. Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak’tan ücretsiz izin ve nakdi yardım açıklaması
Bakan Albayrak’tan ücretsiz izin ve nakdi yardım açıklaması
Ekonomi piyasalarında iyimser hava güç kaybediyor
Ekonomi piyasalarında iyimser hava güç kaybediyor
Oyak Renault’dan mücadeleye destek
Oyak Renault’dan mücadeleye destek

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim