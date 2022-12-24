Üç genç kurdukları serada topraksız tarım yapıyor

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yaşayan üç genç arkadaş bir araya gelerek köylerinde kurdukları serada topraksız tarım yapıp marul yetiştiriyor.

Sumbas İlçesine bağlı Höyük Köyünde yaşayan Mehmet Aşık, Ramazan Yalnız ve Cengiz Kara isimli üç arkadaş köyde bulunan evin önüne sera kurmak için kolları sıvadı. Ailelerinin de desteğini alan üç arkadaş önce sera kurup ardından serayı topraksız tarım için elverişli hale getirdi. Seranın içerisine su devir daimini yapacak olan bir dinamo ve bitkilerin içerisinde yetişeceği su boruları yerleştirdiler. Kurdukları serada çeşitli ürünler ekip yetiştirmeyi deneyen arkadaşlar, şu günlerde marul yetiştiriyor. Marulun tanesini 8 ila 14 lira arasında piyasaya satan arkadaşlar, ilerleyen dönemde serayı büyütmeyi düşünüyor. Diğer iki arkadaşı ile birlikte topraksız tarım yapmak üzere sera kuran Mehmet Aşık, "Üç arkadaş bu seramızı kurduk. Topraksız tarımın amacı toprağın elverişsiz olduğu arazilerde ürün ve bitki yetiştirmek. Bizimde bu şekilde verimsiz bir arazimiz vardı. Arazimizi değerlendirmek için topraksız tarım yapmaya karar verdik. Daha sonra deneme aşamamız oldu çilek ektik. Daha sonra domates yetiştirdik. Şu anda ise marul ektik yetiştiriyoruz. Marul normal toprakta 3 ay da yetişiyor ama bizim sistemimizde 2 ay gibi bir sürede yetişiyor. İlerleyen süreçte seramızı büyütmeyi ve genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.

Serayı kuran diğer bir arkadaş Ramazan Yalnız ise piyasada şu anda marulunun tanesini 8 ila 14 lira arasında sattıklarını belirterek, "Seramız topraksız gördüğünüz gibi. Burada havuz sistemimiz var. Seranın bir bölümü durgun havuz sistemi ile yetişen ürünlerden bir kısmı ise akarsu da yetişen ürünlerden oluşuyor. Akarsu dinamo sayesinde devir daim yapıyor. Daha önce deneme süreçlerimiz oldu domates yetiştirdik Marul yetiştirdik. Bu deneme sürecinde en elverişli ürün marul oldu. Marul yetiştirmeye karar verdik. Marul toprakta 3 ayda yetişiyor. Bizim sulu tarım sistemimizde bu süre 1 ay kadar dahi düşebiliyor. Geçtiğimiz yıl havalar soğuk gittiği için marulun piyasadaki satış durumu güzeldi. Ancak bu yıl hava şartları biraz sıcak gidiyor ve marul şu anda 5 liraya kadar düşüyor. Ama normali 8 lira ile 14 lira arasında satılıyor" diye konuştu.