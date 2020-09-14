Üç büyük Merkez Bankası bu hafta faiz kararlarını açıklayacak: Fed, BoE, BoJ

Moody’s Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürdü

*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu, ülkenin dış kırılganlıklarının yanında mali tamponlardaki aşınmayı ve kurumsal zorlukları işaret ederek "B1"den "B2"ye düşürdü, görünümü "negatif"te bıraktı





Üç Büyük Merkez Bankası Bu Hafta Faiz Kararlarını Açıklayacak...

*Global piyasada gözler ABD Merkez Bankası Fed Başta olmak üzere İngiltere Merkez Bankası(BoE) ve Japonya Merkez Bankası(BoJ) para politikası toplantılarında olacak.



*ABD Merkez Bankası faiz kararını Çarşamba günü TSİ 21:00’da açıklayacak. Banka’nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,25 oranında sabit bırakması bekleniyor. Diğer yandan Jackson Hole toplantısında açıkladığı yeni çerçeve sonrası Başkan Powell’ın faiz kararı ardından gerçekleştireceği basın toplantısında yapacağı açıklamalar önemli olacak.



*İngiltere’de Brexit konusu yeniden gündemi meşgul ederken İngiltere Merkez Bankası(BoE) Perşembe günü TSİ 14:00’da faiz kararını açıklayacak. BoE’nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.



*Yine Prşembe günü Japonya Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Bankanın faiz oranını yüzde -0.10 seviyesinde bırakması öngörülüyor.



Günün Ajandası

07:30 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) Beklenti: 8,0% Önceki:8,0%

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) Beklenti:3,0% Önceki: 0,1%

10:00 Türkiye Perakende Satışları (Aylık) Önceki:16,5%

10:00 Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) Önceki: -0,8%

12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) Beklenti: -8,2% Önceki: -12,3%

12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) Beklenti: 4,0% Önceki: 9,1%

14:00 OPEC Aylık Rapor