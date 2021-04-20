UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü

UBS tarafından yayımlanan raporda, 2021 dördüncü çeyrek için Dolar/TL tahminini 8,60’tan 9,00’a çıkardığını belirtirken, cari açığın, yurt içinde vaka ve can kayıplarındaki artışların ve küresel salgındaki risklerin kur üzerinde baskıyı artırdığına değindi.

Banka, son gelen imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisinin, Türkiye ekonomisinin geçen yıldan daha güçlü büyümeye işaret ettiğine değinirken, cari açığın finansmanındaki zorlukların büyümeyi sınırlayabileceğini de vurguladı.

Salgının 2021 yılsonuna doğru düşüşe geçeceğini öngören UBS, bu dönemde ise genişlemeci para politikasının devam etmesini ve koşulların TL’yi rahatlatmasını beklediklerini buna karşın ABD faizlerinde yeniden yaşanacak hızlı bir yükselişin kur üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğini belirtti.

Para Politikası Kurulu’nun karar metninden “gerektiğinde ilave sıkılaşma yapılacaktır” ibaresinin çıkarılmasını güvercin bir duruş olarak nitelerken, bunun kalıcı yüksek enflasyona dair endişeleri artırdığını söyledi.

Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini çıpalamak için yeterince sıkı olup olmayacağına dair belirsizliklerin sürdüğünü dile getiren banka, düşük seviyedeki Döviz rezervlerinin de TL için bir diğer kırılgan nokta olduğuna değindi.

UBS, Türkiye’nin cari açığının bu yıl azalacağını fakat zorlukların süreceğini belirtti. Devam eden Kovid-19 salgınının Türkiye’deki turizm sektörünü sekteye uğratacağının altını çizen kurum, artan enerji fiyatlarının da Türkiye için negatif olduğunu ifade etti.

TL’nin hızlı bir şekilde değer kaybetmesi durumunda kayda değer faiz artışlarının gelebileceğini belirten banka, 2021’in ikinci çeyreği için dolar/TL tahminini 8,00’den 8,30’a güncellerken üçüncü çeyrek için tahminini ise 8,30’dan 8,80’e güncelledi.

2021’in dördüncü çeyreğinde dolar/TL kurunun 9,00 seviyesine ulaşmasını bekleyen banka, 2022’nin ilk çeyreği için kur tahminini 8,90’dan 9,00’a revize etti.