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Twitter hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor
Twitter hisseleri 88 milyon takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak kapatılmasının ardından açılış öncesi işlemlerde düştü
Ekonomi 11.01.2021, 13:52
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.3 düştü. Hisseler daha sonra düşüşünün bir kısmını telafi etti ve yüzde 6.4 geriledi.
Twitter, ABD Kongresi'ne yapılan baskın sonrası Başkan Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmıştı. Gerekçe olarak da seçim sonuçlarıyla ilgili olarak kullanıcıları yanlış bilgilendirmesi, şiddet olaylarını kışkırtması ve sosyal medya platformunun kurallarını tekrar tekrar ihlal etmesi gösterilmişti.
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